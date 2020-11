PHUKET: Qatar Airways will ab dem 4. Dezember zwei wöchentliche Flüge zwischen Phuket und Doha aufnehmen. Die Fluggesellschaft hofft, den Service ab dem 10. Dezember auf sieben wöchentliche Flüge zu erhöhen - abhängig von der Genehmigung der thailändischen Regierung.

Die Flüge nach Phuket erfolgen mit Flugzeugen des Typs Boeing 777-300ER mit 42 Sitzen in der Business Class und 312 Sitzen in der Economy Class. Der Flug QR978 wird um 2.45 Uhr in Doha starten und um 13.20 Uhr in Phuket ankommen, während der Rückflug QR841 um 2.10 Uhr von Phuket abfliegt und um 5.40 Uhr in Doha ankommt. Qatar Airways fliegt seit zehn Jahren Phuket an.

Passagiere mit dem Ziel Thailand sind aufgefordert, sich vor der Buchung über https://www.qatarairways.com/en-th/travel-alerts/travel-to-thailand.html über die neuesten Einreisebeschränkungen zu informieren, ebenso bei anderen Quellen wie die Königlich Thailändischen Botschaften oder Konsulate.