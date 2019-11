Von: Björn Jahner | 29.11.19

PATTAYA: Die Überraschung war groß, als die Stadt Pattaya bekanntgab, nur sechs Monate nach der Ausrichtung des letzten internationalen Feuerwerksfestivals am Freitag, 29. November und Samstag, 30. November eine Neuauflage des beliebten Duells der Feuerwerker am Strand der Beach Road zu veranstalten. Ob es an dem abrupten Ende der vorausgegangenen Großveranstaltung lag, als ein plötzlich und heftig eingetretenes Unwetter am zweiten Festivaltag nur wenige Minuten nach Beginn die Besuchermassen zur Flucht zwang, wurde von den Veranstaltern nicht kommentiert. Doch im Hinblick auf die in den Startlöchern stehende touristische Hochsaison, ist der Zeitpunkt diesmal gut gewählt.

Auch diesmal treffen sich beim „Pattaya International Fireworks Festival“ die besten Pyrotechniker der Welt zum Wettstreit. Die teilnehmenden Teams reisen aus der ganzen Welt an, um es am nächtlichen Himmel wortwörtlich krachen zu lassen. Das Teilnehmerfeld setzt sich diesmal aus Teams aus Argentinien, Deutschland, den Philippinen, Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Gastgeber Thailand zusammen.

Flammende Sterne erleuchten Nachthimmel

Hundertausende Besucher verfolgen in der Regel das gebotene Spektakel, das auch diesmal wieder am Strand an der Beach Road stattfindet, weshalb die lokale Hotellerie und Gastronomie dem Festival nach der langen Durststrecke der zurückliegenden Nebensaison entgegenfiebert. Die Besucher dürfen sich auf ein farbenprächtiges Spektakel am nächtlichen Himmel freuen. Neben den Feuerwerksduellen wird ein unterhaltsames Programm geboten mit Marktmeile, Aufführungen und Konzerten bekannter thailändischer Stars.

Programm am Freitag, 29. November

17.30 Uhr: Unterhaltungsprogramm auf der Beach Road

18.30 Uhr: Karnevalsparade über die Beachroad mit Blaskapelle

19.30 Uhr: Eröffnungszeremonie

20.00 Uhr: 1. Feuerwerksbeitrag: Thailand

20.15 Uhr: 2. Feuerwerksbeitrag: Argentinien

20.30 Uhr: 3. Feuerwerksbeitrag: Kanada

20.45 Uhr: Konzert mit Sweet Mullet

21.50 Uhr: 4. Feuerwerksbeitrag: Vereinigte Arabische Emirate

22.05 Uhr: 5. Feuerwerksbeitrag: Deutschland

22.20 Uhr: 6. Feuerwerksbeitrag: Philippinen

22.35 Uhr: Konzert mit Musketeers

Programm am Samstag, 30. November

17.30 Uhr: Unterhaltungsprogramm auf der Beach Road

18.30 Uhr: Karnevalsparade über die Beachroad mit Blaskapelle

20.00 Uhr: Eröffnungszeremonie

20.15 Uhr: 1. Feuerwerksbeitrag: Argentinien

20.30 Uhr: 2. Feuerwerksbeitrag: Kanada

20.45 Uhr: Konzert mit Yes'sir Days

21.50 Uhr: 3. Feuerwerksbeitrag: Vereinigte Arabische Emirate

22.05 Uhr: 4. Feuerwerksbeitrag: Deutschland

22.20 Uhr: 5. Feuerwerksbeitrag: Philippinen

22.35 Uhr: Konzert mit 25 Hours

Vom Pratumnak Hill hat man einen herrlichen Blick auf das Feuerwerk über der sichelförmigen Bucht von Pattaya. Foto: Fotolia.com

Verkehrsteilnehmer müssen beachten, dass die gesamte Beach Road ab dem Delfin-Kreisverkehr in Naklua bis zum Eingang der Walking Street in Süd-Pattaya sowie auch die Querstraßen zwischen Beach und Second Road an beiden Festivaltagen zwischen von 16 bis 24 Uhr für den Verkehr gesperrt sind.

Parkmöglichkeiten für Festivalbesucher stehen unter anderem am Hafen Bali Hai, Terminal 21 Pattaya, Tesco Lotus in Nord- und Süd-Pattaya, CentralFestival Pattaya Beach, Big C in Süd-Pattaya, Mike Shopping Mall, Mueang Pattaya School 8 und Wat Chaimongkol.

Der Eintritt zum Festival ist wie immer frei. Auskünfte erteilt das Pattaya City Call Center unter der Kurzwahl 1337.