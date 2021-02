Putsch in Myanmar: Malaysia warnt vor Destabilisierung der Region

NAYPYIDAW: Die Regierung Malaysias hat nach dem Militärputsch in Myanmar vor einer Destabilisierung der südostasiatischen Region gewarnt. «Es wird befürchtet, dass sich die politischen Unruhen in Myanmar auf den Frieden und die Stabilität in der Region auswirken könnten», sagte Premierminister Muhyiddin Yassin am Freitag nach einem Treffen mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Jakarta. «Wie auch Indonesien ist Malaysia besorgt über die Situation in Myanmar, das einen Schritt rückwärts in der demokratischen Entwicklung des Landes gemacht hat», sagte der malaysische Regierungschef.

Die Außenminister beider Länder wollten ein Sondertreffen der Vereinigung Südostasiatischer Staaten (ASEAN) vorschlagen, um über die Entwicklungen im früheren Birma zu beraten, hieß es. «Es ist wichtig, dass wir die in der ASEAN-Charta verankerten Grundsätze respektieren, einschließlich Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvoller Staatsführung, Demokratie und Menschenrechten sowie einer verfassungsmäßigen Regierung», betonte Joko Widodo.

Das Militär in Myanmar hatte sich in der Nacht zum Montag zurück an die Macht geputscht, nachdem erst vor zehn Jahren langsam demokratische Reformen eingeleitet worden waren. Die faktische Regierungschefin Suu Kyi wurde knapp drei Monate nach ihrem klaren Wahlsieg zusammen mit zahlreichen anderen Politikern festgesetzt.