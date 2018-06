Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

WIEN (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in Österreich eingetroffen. Der 65-Jährige wird politische Gespräche mit Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz führen. Themen dürften unter anderem die Lage in der Ukraine sowie die Vertrauenskrise in den internationalen Beziehungen sein.

Österreich sieht sich als Brückenbauer zwischen Ost und West und hat im Gegensatz zu anderen EU-Ländern auf die Ausweisung russischer Diplomaten nach dem Giftanschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal verzichtet. Der Westen macht Moskau für das Attentat verantwortlich.

Anlass des Besuchs ist der 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Gasliefervertrags zwischen dem österreichischen Energiekonzern OMV und der damaligen Sowjetunion. Es wird erwartet, dass Putin bei einer Rede vor Industriellen für einen Ausbau der russischen Gaslieferungen nach Europa wirbt. Österreich ist für den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland direkt nach Deutschland transportieren soll.

Unmittelbar vor seiner Reise nach Wien hatte Putin betont, dass Russland ein Interesse an einer geeinten und wirtschaftlich florierenden EU habe. Etwaige Kontakte auf Parteiebene zu EU-kritischen Bewegungen wie der in Österreich mitregierenden FPÖ dienten jedenfalls nicht dem Ziel einer Destabilisierung der Union, sagte Putin in einem Interview des Österreichischen Rundfunks (ORF).