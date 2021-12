Putin verurteilt weltweit gelobte Menschenrechtsorganisation Memorial

MOSKAU: Nach internationaler Kritik am Vorgehen gegen Russlands bekannteste Menschenrechtsorganisation Memorial hat Präsident Wladimir Putin die Arbeit der Einrichtung erstmals öffentlich scharf kritisiert. Ungeachtet eines noch laufenden Gerichtsverfahrens gegen Memorial behauptete Putin am Donnerstag, die etwa wegen ihrer Geschichtsaufarbeitung gelobte Organisation setze sich für Terroristen und für Extremisten ein. Memorial habe sich den Idealen des Humanismus verschrieben, aber in Wahrheit in die Liste von Opfern politischer Repressionen zu Sowjetzeiten auch Menschen aufgenommen, die an Morden beteiligt seien.

Die ungewöhnlich scharfen Äußerungen Putins dürften das Schicksal der Organisation besiegeln. Russlands Generalstaatsanwaltschaft strebt eine Auflösung der mehr als 30 Jahre alten kremlkritischen Organisation an. Putin verurteilte im Staatsfernsehen «demonstrative Rechtsverstöße» durch Memorial.

Die Bundesregierung und zahlreiche Staaten hatten eine politische Verfolgung von Memorial kritisiert und vor Justizwillkür gewarnt. Es handele sich um einen weiteren Schritt, Andersdenkende in Russland mundtot zu machen. Memorial hatte die Anschuldigungen des Machtapparats stets zurückgewiesen.

Ohne Vorlage von Beweisen behauptete Putin, Memorial habe Kollaborateure der Nazis in Hitlerdeutschland als Opfer politischer Repressionen gelistet. Es gebe da Menschen, die an der Vernichtung von Juden beteiligt gewesen seien. Der 69-Jährige äußerte sich bei einer im Staatsfernsehen gezeigten Sitzung mit kremlnahen Funktionären, die eigentlich die Menschenrechte verteidigen sollen.

Putin überraschte mit diesen Vorwürfen. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte bisher Verstöße gegen das Gesetz über ausländische Agenten kritisiert. Demnach weigerte sich Memorial, sich als ausländischer Agent zu bezeichnen. Wer sich wegen Finanzierung aus dem Ausland als Agent registrieren lassen muss, hat in Russland im Grunde keine Zukunft mehr, weil die Bezeichnung viele Menschen abschreckt, die Hilfe im Konflikt mit dem Staat suchen.

Memorial deckte etwa Verbrechen gegen die Menschlichkeit des sowjetischen Geheimdienstes auf. Putin selbst ist ein frührer KGB-Offizier, der nach dem Zerfall der Sowjetunion auch den Inlandsgeheimdienst FSB leitete. Geheimdienstler stören sich seit Jahren an den Enthüllungen von Memorial über kommunistische Verbrechen. Der Kreml und die Geheimdienste stehen international in der Kritik, die Justiz für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.