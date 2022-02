Putin scheitert mit «Blitzkrieg» - Ukraine kämpft um ihre Freiheit

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt über eine Videokonferenz an einem Treffen teil. Foto: epa/Alexei Nikolsky

MOSKAU/BRÜSSEL: Russlands «Blitzkrieg» gegen die Ukraine ist gescheitert. Kiew verteidigt sich tapfer gegen Moskau Angriffs. Nun legt der Kremlchef mit Atomdrohungen nach und verbreitet Angst und Schrecken. Wie könnte ein Ende der Konfrontation aussehen?

Sein Eindringen in die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin der russischen Bevölkerung als eine heldenhafte Aktion für die Befreiung des ukrainischen Volks von «drogensüchtigen Nationalisten» angekündigt. Am Tag fünf des Angriffs auf das Nachbarland muss er aber zuschauen, dass der von der Militärführung wohl so geplante «Blitzkrieg» gründlich gescheitert ist. Unter ihrem zur Höchstform aufgelaufenen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt sich die Ukraine unerwartet wehrhaft. Putin, der den früheren Komiker nie ernst nahm, hat sich klar verrechnet. Sein Lebenswerk droht nun zu verfallen.

Nun hat der 69-jährige Präsident auch noch die Atomwaffen in höchste Kampfbereitschaft versetzen lassen - und treibt damit das ohnehin große Entsetzen auf die Spitze. In seinen mehr als 20 Jahren an der Macht hat Putin noch nie mit solch bissigem Ton derart massive nukleare Drohgebärden ausgestoßen, die manche seinen Geisteszustand hinterfragen lassen. International macht sich Angst breit.

In Russland zeigt sich Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow, Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung «Nowaja Gaseta» entsetzt, wie leichtfertig der Anführer der neben den USA wichtigsten Atommacht mit dem «nuklearen Knopf» spielt. Vielen Menschen in Russland zerbricht inzwischen das Herz darüber, mit welcher Brutalität Putin in die Ukraine eindringt und das Brudervolk bluten lässt.

Vielen ist auf der Straße in Moskau auch anzusehen, wie sehr sie das mitnimmt, es wird offen geweint, protestiert. Trotz Demo-Verboten sagen viele «Nein zu Putins Krieg!». Es gibt Tausende Festnahmen. Die Moskauerin Katja sagt: «Ein verrückter Diktator, Faschist hat uns alle als Geiseln genommen.» Putin führe einen Krieg im Namen des russischen Volkes und mit den Steuern der Bürger.

Viele Menschen in Moskau und anderen Städten stehen angesichts der Sanktionen des Westens zu Hunderten vor Bankfilialen. Viele Bankautomaten geben kein Geld mehr. Aber auch mehr und mehr Linientreue äußern inzwischen Kritik am Vorgehen.

Offene Risse im System gibt es noch nicht. Aber der russische Politologe Waleri Solowjow meint, dass die «moralische, soziale, politische und wirtschaftliche Katastrophe» erst am Anfang stehe. Putin habe gedacht, er könne die Ukraine mit wenig militärischem Aufwand zur Kapitulation zwingen. Er habe sich gründlich verrechnet. Solowjow findet es besonders «verwerflich», dass Putin nach dem Leid vieler Menschen in der Corona-Pandemie das Land weiter quäle. Schon jetzt sind Armut und schwere wirtschaftlichen Probleme verbreitet.

Noch hat der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte allerdings dem Nachbarn keinen richtigen Krieg erklärt oder die volle Kraft seiner Militärmaschine in Gang gesetzt. Und niemand hat Zweifel, dass das russische Militär dem ukrainischen haushoch überlegen ist. Als sicher gilt zudem, dass Putin weiter für seine Ziele in dem Krieg kämpfen wird. Er will die Ukraine militärisch amputieren, die aus seiner Sicht neonazistische Führung unter Selenskyj, der jüdischer Herkunft ist, stürzen und eine Regierung in Kiew sehen, die es erlaubt, die dort verbreitete russische Sprache frei sprechen zu können.

Zwar hat Putin am Donnerstag bei seiner Anordnung einer «militärischen Spezialoperation» auch betont, es gehe ihm nicht um eine Besetzung, sondern um freie Selbstbestimmung des Landes. Aber im Moment glauben ihm das wenige. Ihm gehe es nur um den Donbass in der Ostukraine, sagte Putin. Dort hat er abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donezk gegen internationalen Protest als unabhängige Staaten anerkannt.

Mit seinem weiteren Vormarsch will er aber auch erreichen, dass die Ukraine freiwillig auf einen Beitritt zur Nato verzichtet. Immerhin hat Selenskyj nach Kriegsbeginn selbst einen neutralen Status angeboten. Aber trotz Verhandlungen stehen die Zeichen noch auf Eskalation. Nicht zuletzt heizen aus Moskauer Sicht die Waffenlieferungen auch aus Deutschland den Konflikt weiter massiv an.

«Putin sieht sich nach meiner Erinnerung nun erstmals mit Folgen konfrontiert, die so nicht erwartet wurden», sagt die Politologin Tatjana Stanowaja. Sie gehe zwar nicht davon aus, dass er nachgebe, sei aber überzeugt, dass der massenhafte Tod russischer Soldaten in der Ukraine Putin unter Druck setzen werde. Noch hält Stanowaja einen Friedenskompromiss für möglich.

Der könnte so aussehen, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim als Russisch anerkannt wird, die russischsprachigen Regionen Luhansk und Donezk unabhängig bleiben. Dies und der neutrale Status der Ukraine könnten Putin dann zum Abzug der Truppen bewegen, meint sie. «Aber wenn er kein Licht am Ende des Tunnels sieht, kann das alles schlecht ausgehen für alle.»

Die Nato übt sich bislang in Zurückhaltung. Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete Putins Atomdrohung als «unverantwortlich». Die Allianz braucht die Ukraine nicht. Die Nato betont seit Monaten, dass jedes Land selbst darüber entscheiden dürfe, mit wem es ein Bündnis eingehen möchte - auch die Ukraine. Zugleich folgt daraus, dass es die Nato natürlich akzeptieren würde, wenn die Ukraine selbstbestimmt auf ihre Beitrittsambitionen verzichten würde, um zum Beispiel den Krieg dadurch zu beenden.

Realität ist ohnehin, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato derzeit gar nicht zur Debatte steht - zum einen wegen des laufenden Konflikts mit Russland, zum anderen aber auch wegen bislang unzureichender Reformanstrengungen. Diesen Fakt hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz vor Kriegsbeginn deutlich gemacht.