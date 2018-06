MOSKAU (dpa) - Russland will sich nach Worten von Präsident Wladimir Putin bei der kommenden Fußball-WM als würdiger Gastgeber erweisen.

Sein Land tue alles, «damit es ein Fest für Millionen Fußballfans in der ganzen Welt wird», sagte Putin in Moskau wenige Tage vor Beginn in einem Interview für das chinesische Staatsfernsehen. «Das wird unsere Hauptleistung.»

Zu den Aussichten der Heimmannschaft beim Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli äußerte sich der Kremlchef aber eher skeptisch. «Leider hat unsere Sbornaja in jüngster Zeit keine großen Ergebnisse gezeigt». Er hoffe wie alle Fans darauf, dass die Mannschaft «einen modernen, interessanten, schönen Fußball zeigt und bis zum Ende kämpft», sagte Putin nach Angaben des Kremls vom Mittwoch. Die Sbornaja hatte ihre Vorbereitung am Dienstag mit einem enttäuschenden 1:1 gegen die Türkei beendet.

Auf einen WM-Sieger wollte Putin nicht tippen. «Das ist eine schwierige Frage. Es gibt viele Anwärter», sagte er der China Media Group vor einem Besuch in China ab Freitag. Als besonders starke Mannschaften zählt der Präsident Argentinien, Brasilien, Deutschland und Spanien auf. «Der Stärkste wird gewinnen», sagte er.

Als seinen Lieblingsspieler aus Russland nannte Putin die sowjetische Torwartlegende Lew Jaschin, aus dem internationalen Fußball den Brasilianer Pele. «Nun, Maradona gefällt mir auch sehr gut.»