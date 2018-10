Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.18

ST. PETERSBURG (dpa) - Aus der Sicht von Russlands Präsident entspannt sich die Lage in der syrischen Rebellenhochburg Idlib. Doch ist das wirklich so? Österreich sieht Moskau in der Pflicht.

Der russische Präsident Wladimir Putin rechnet nicht mit einem militärischen Eingreifen in der syrischen Rebellenhochburg Idlib. «Ich habe allen Grund zu glauben, dass wir unser Ziel erreichen werden», sagte er nach einem Treffen mit dem österreichische Bundeskanzler und EU-Ratsvorsitzenden Sebastian Kurz am Mittwoch in St. Petersburg laut russischen Medien. Russland und die Türkei hatten sich Mitte September auf eine bis zu 20 Kilometer breite Pufferzone geeinigt. Sie soll eine Großoffensive der syrischen Regierung auf das letzte große Rebellengebiet des Landes verhindern.

Kurz sieht zugleich Russland bei der Lösung des Konflikts in der Pflicht: «Russland ist meiner Meinung nach ein großes Land und eine Supermacht, hat eine große Verantwortung bei der Suche nach einer politischen Lösung in der Ukraine und in Syrien.» Er hoffe auf eine Chance für eine politische Lösung in der Ostukraine, weil die Menschen dort schon lange leiden müssten, erklärte Kurz.

In dem Krieg zwischen Regierungssoldaten und den von Moskau unterstützten, prorussischen Separatisten sind nach UN-Angaben seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Kurz appellierte deshalb an Putin, Russland solle sich stärker für eine Friedenslösung in der Ostukraine und in Syrien einsetzen. Moskau ist eine Schutzmacht Syriens.

Kurz warb zugleich für eine Entspannung der Beziehungen zwischen Russland und der EU. «In Summe hoffe ich, dass es uns gelingt, als Europäische Union mit Russland langfristig wieder ein ordentliches Miteinander zu finden», hatte er vor dem Treffen gesagt und in Gegenwart von Putin betont, dass «wir trotz unterschiedlicher Ansichten in geopolitischen Fragen stets in Dialog miteinander treten können und mit Ehrlichkeit begegnen können».

Seit der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland 2014 sind die Beziehungen zwischen der EU und Russland extrem angespannt. Die EU hat mit Wirtschaftssanktionen reagiert.

Für Irritationen sorgten in den vergangenen Wochen die engen Kontakte zwischen Russland und Österreich, das aktuell den EU-Ratsvorsitz inne hat. Vor den Gesprächen hatte Kurz mit Putin in dessen Heimatstadt eine Ausstellung in der weltberühmten Eremitage eröffnet. Es war das vierte Treffen der beiden Politiker in diesem Jahr.