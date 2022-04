Von: Björn Jahner | 23.04.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) hat ihre Auftragnehmer angewiesen, sich darauf vorzubereiten, im August mit den Fundamentarbeiten für die Süderweiterung der MRT Purple Line zu beginnen, wie die thailändische Tageszeitung „The Nation“ berichtet.

Die Anweisung erfolgte, nachdem das Kabinett am Dienstag den Finanzierungsplan der MRTA für den Bau des 23,6 Kilometer langen Abschnitts zwischen Tao Poon und Rat Burana genehmigt hatte.

Nach Aussage der MRTA hat das Public Debt Management Office (PDMO) vom Kabinett grünes Licht für die Bereitstellung eines Darlehens in Höhe von 82 Milliarden Baht für den Bau der Süderweiterung erhalten.

Das PDMO wird die erste Darlehenszahlung in Höhe von 10,8 Milliarden Baht im Juni leisten und die MRTA die Auftragnehmer für sechs Verträge Anfang Juli schrittweise bezahlen.

Für den Bau der Trasse wurden insgesamt 410 Grundstücke und 500 Gebäude enteignet, die nun vermessen werden, damit die Flächen schrittweise an die Auftragnehmer übergeben werden können.

Eine sensible Angelegenheit ist nach Aussage der MRTA die Enteignung von Land auf einem Armeegelände an der Nakhon Chaisri Road im Bezirk Dusit, weil es die nationale Sicherheit beeinträchtigen könnte. Dabei handelt es sich um ein Grundstück der Royal Thai Army Ordnance School und des Royal Thai Army Ordnance Department, das für den Bau eines Tunnels unter dem Gelände benötigt wird. Sollte sich die Enteignung dieses Grundstücks verzögern, könnte das gesamte Projekt ins Stocken geraten, so die MRTA.

Die Süderweiterung Tao Poon–Rat Burana der Purple Line wird 13,6 km unterirdisch verlaufen und 10 Stationen umfassen, während ein 10 km langer Abschnitt mit sieben Stationen aufgeständert verlaufen wird.

Das Projekt soll in 2.005 Tagen oder etwa fünfeinhalb Jahren abgeschlossen sein und 2027 in Betrieb genommen werden.

Die Strecke beginnt an der Hochbahnstation Tao Poon, die mit den Linien Chalong Ratchatham und Chalerm Ratchamongkol verbunden wird.

Der erste Abschnitt der Süderweiterung verläuft aufgeständert und führt über den Bang-Sue-Kanal, der zweite Abschnitt unterirdisch ab dem Royal Thai Army Ordnance Department, informierte die MRTA.

Die U-Bahn wird dann nach rechts in die Thaharn Road abbiegen und unter der Kiakkai-Kreuzung hindurch zur Samsen Road fahren, vorbei am neuen Parlament, der Rachinee-Bon-Schule, dem Vajira-Krankenhaus und der Nationalbibliothek, bevor sie nach links abbiegt.

Die U-Bahn fährt dann zur Phra Sumeru Road und passiert das Wat Borworn, die Phan-Fah-Kreuzung, die Rajadamnoen Avenue, die Mahachai Road und erreicht die Chakphet Road, bevor sie bei der Phra Pok Klao Bridge den Chao-Phraya-Fluss unterquert.

Sie wird dann zur Prajadhipok Road führen und passiert dann die Ban-Kaek-Kreuzung, den Wong-Wien-Yai-Kreisverkehr, die King Taksin Road und Mahaiswan-Kreuzung, von wo aus sie entlang der Suksawad Road bis zur Pracha-Uthi-Kreuzung aufgeständert verläuft, die Bhumibhol Bridge 1 und Phra-Pradaeng-Kreuzung passiert, bis sie schließlich die Endstation in Samut Prakan erreicht.