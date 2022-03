Von: Björn Jahner | 12.03.22

Die Metro-Linie Purple Line wird in Richtung Süden verlängert. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRT) gab am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die Arbeiten zum Bau des südlichen Abschnitts der Metro-Linie Purple Line noch dieses Jahr aufgenommen werden, nachdem die MRT sechs Verträge mit fünf großen Baufirmen unterzeichnet hatte.

Die Verträge sehen vor, dass die Bauunternehmen ihre Arbeiten innerhalb von 2.005 Tagen nach Erhalt der Freigabe durch die MRT abschließen müssen.

Nach Aussage der MRT soll der Bau des südlichen Abschnitts der Purple Line im Jahr 2022 beginnen, damit die Süderweiterung der Purple Line vertragsgemäß im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden kann.

Die feierliche Vertragsunterzeichnung fand am Freitag unter dem Vorsitz von MRT-Gouverneur Pakapong Sirikantaramas in der MRT-Zentrale statt. Anwesend waren leitende MRT-Beamte und leitende Angestellte der Bauunternehmen CH Karnchang, Sino-Thai Engineering & Construction, Italian-Thai Development, Nawarat Patanakarn und Unique Engineering.

Die Unterzeichner erklärten sich bereit, den Integritätspakt der Regierung, der Transparenz und faire Praktiken vorsieht, strikt einzuhalten, so die MRT.

Vertragsunterzeichnung für die Erweiterung der Südlinie der Purple Line. Foto: The Nation

Der südliche Abschnitt der Purple Line, für den ein Budget von 101 Mrd. Baht benötigt wird, verläuft von Tao Poon bis Rat Burana (Kanchanaphisek Road) und hat eine Gesamtlänge von 23,6 Kilometern (13,6 km unterirdisch mit 10 Stationen und 10 km aufgeständert mit sieben Stationen).

Die Süderweiterung schließt an den nördlichen Abschnitt der Purple Line an, der von Tao Poon nach Khlong Bang Phai in der Provinz Nonthaburi führt.

Der erste Auftrag des Projekts umfasst die Planung und den Bau eines 4,8 km langen Tunnels und unterirdischer Bahnhöfe von Tao Poon bis zur Nationalbibliothek mit einem Kostenaufwand von 19,4 Mrd. Baht. Die Auftragnehmer sind das Joint Venture CKST-PL, bestehend aus CH Karnchang und Sino-Thai.

Der zweite Auftrag umfasst die Planung und den Bau eines 2,4 km langen Tunnels und unterirdischer Stationen von der Nationalbibliothek nach Phan Fa für 15,8 Mrd. Baht. Der Auftrag wurde an das Joint Venture CKST-PL vergeben.

Der dritte Auftrag umfasst die Planung und den Bau eines 3,1 km langen Tunnels und unterirdischer Stationen von Phan Fa bis zur Memorial Bridge für 15,1 Mrd. Baht. Die Auftragnehmer sind ITD-NWR, ein Joint-Venture aus Italian-Thai Development und Nawarat Patanakarn.

Der vierte Auftrag, für den Unique Engineering den Zuschlag erhielt, umfasst die Planung und den Bau eines 4,1 km langen Tunnels und unterirdischer Stationen von der Memorial Bridge nach Dao Khanong zum Preis von 14,9 Mrd. Baht.

Der fünfte Auftrag, der an Italian-Thai vergeben wurde, umfasst den Bau von 9 km langen Hochbahngleisen und Bahnhöfen auf dem Abschnitt von Dao Khanong nach Khru Nai sowie den Bau eines Abstellbahnhofs und eines Parkhauses für 13 Mrd. Baht.

Der sechste Auftrag, für den ebenfalls Italian-Thai den Zuschlag erhielt, umfasst die Planung und den Bau von Gleisanlagen im gesamten Projekt für 3,5 Mrd. Baht.