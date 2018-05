Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

Rush Hour in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Polizei will nach wie vor mit einem Punktesystem gegen Verkehrssünder vorgehen, nennt aber noch keinen Termin.

Laut Generalleutnant Nathathorn Prousoontorn sollen Motorisierte ein Guthaben von 12 Punkten erhalten. Für leichtere Vergehen, wie Motorradfahren ohne Helm, im Auto den Gurt nicht anlegen oder für zu schnelles Fahren, wird ein Punkt abgezogen. Zwei Punkte sind es bei Überfahren eines Ampelrots, Fahren auf der falschen Spur oder überhöhter Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, und drei Punkte bei Alkohol am Steuer, Fahren unter Drogeneinfluss und einer Geschwindigkeit von mehr als 160 km/h. Sind die 12 Punkte aufgebraucht, wird der Führerschein 90 Tage eingezogen. Bei mehrmaligem Lizenzentzug muss der Motorisierte endgültig auf den Führerschein verzichten. Sollte er dennoch ein Fahrzeug lenken, drohen empfindliche Geldstrafen und/oder eine Haft. Sämtliche Vergehen werden in einem Computersystem erfasst. Das Punktesystem muss jetzt vom Regierungskabinett gebilligt werden. Es soll auch Korruption verhindern, dass Geld in die Taschen von Beamten fließt.