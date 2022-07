Von: Björn Jahner | 25.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailändische Taxi-, Tuk-Tuk- und Motorradtaxifahrer wurden daran erinnert, dass das zur Kontrolle ihres Service eingeführte Punktabzugssystem ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.

In einem Facebook-Beitrag am Sonntag erklärte der thailändische Taxifahrerverband, dass das Punktesystem am 1. Dezember letzten Jahres eingeführt werden sollte, aber wegen der Pandemie verschoben werden musste.

Das Department of Land Transport (DLT) hat ein Punktesystem entwickelt, um den Service der Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel zu kontrollieren und die Sicherheit zu fördern.

„Jeder Fahrer eines öffentlichen Fahrzeugs wird mit 100 Punkten beginnen, die bei jedem Verstoß abgezogen werden. Sobald alle Punkte aufgebraucht sind, wird der Führerschein eingezogen“, heißt es in dem Beitrag.

Nachfolgende Verstöße führen zum Punkteabzug:

Verstöße der Kategorie 1: 10 Punkte

Nichtvorzeigen der ID-Card

Benutzung eines nicht zugelassenen Fahrzeugs

Fahrzeug stimmt nicht mit den Zulassungspapieren überein

Benutzung eines Privatfahrzeugs zum Transport von Fahrgästen

Belästigung von Fahrgästen

Verstöße der Kategorie 2: 20 Punkte

Nichtverwendung eines Fahrpreisanzeigers oder eines vom DLT zertifizierten GPS

Abweisen von Fahrgästen

Unnötige Umwege oder die Nutzung von nicht mit den Fahrgästen abgesprochene Routen

Fahrgäste im Stich lassen

Schlechte Manieren, unhöfliches, beleidigendes, sarkastisches oder aggressives Verhalten

Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln während der Fahrt

Benutzung von Fahrzeugen, die zu alt für den Personentransport sind

Vergehen der Kategorie 3: 30 Punkte

Obszönes Verhalten in Gegenwart von Fahrgästen

Rücksichtsloses Fahren, das Schäden oder Verletzungen verursachen kann

Manipulation des Taxameters

Verwendung eines abgelaufenen oder abgelaufenen Führerscheins

Verlangung eines höheren Fahrpreises als vorgeschrieben

„Einige schwerwiegende Verstöße führen zum sofortigen Abzug aller Punkte, darunter Verstöße, die das Image oder den Ruf des Landes beeinträchtigen, Fahren ohne Rücksicht auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen und die Verursachung von Unfällen mit mehreren Verletzten oder Todesopfern“, warnte der Zusammenschluss.

Nach den Bestimmungen des DLT wird der Führerschein für 90 Tage eingezogen, sobald alle Punkte abgezogen sind. Bei zwei Sperrungen innerhalb von drei Jahren wird der Führerschein für 180 Tage eingezogen.

Um ihre Punkte wieder aufzufüllen, müssen alle Fahrer an den Schulungskursen der DLT teilnehmen und die Prüfung bestehen. Für einen zweistündigen Kurs erhalten sie 50 Punkte, für einen vierstündigen Kurs 100 Punkte. Die Fahrer können sich einmal im Jahr schulen lassen, und wer die Prüfung nicht besteht, kann sie innerhalb von sieben Tagen dreimal wiederholen.