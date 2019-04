Puma wächst stark 

Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

HERZOGENAURACH (dpa) - Der Sportartikelhersteller Puma hat sein starkes Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt. Dank einer robusten Nachfrage insbesondere in China und Amerika stiegen die Umsätze um knapp 17 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro, wie der Adidas-Konkurrent am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Dabei lief insbesondere das Geschäft mit Textilien stark.

Der operative Gewinn (Ebit)stieg um mehr als ein Viertel auf 142,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Puma auch dank eines besseren Finanzergebnisses mit 94,4 Millionen Euro rund 40 Prozent mehr. Die Zahlen fielen besser aus als von Analysten erwartet.

Für das Gesamtjahr bestätigte Puma die Prognose und geht von einem Umsatzanstieg von rund 10 Prozent aus. Dabei werden Währungseffekte herausgerechnet. Ebenso strebt das Management eine deutliche Steigerung des Gewinns an.