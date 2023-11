Pubertät bringt die Gefühle voll durcheinander

Von: Redaktion (dpa) | 04.11.23

AMSTERDAM: Vor ein paar Wochen hat draußen Verstecken noch voll viel Spaß gemacht. Jetzt ist das plötzlich doof. Auf Ausflüge mit der Familie hast du keine Lust mehr, hängst stattdessen lieber viel Zeit in deinem Zimmer ab. Manchmal bist du richtig glücklich und dann plötzlich sehr traurig.

Kommt dir das bekannt vor, vielleicht auch von Geschwistern? All diese Veränderungen klingen nach Pubertät. «Das ist die Zeit, in der man kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen ist», sagt der Mediziner Max Nieuwdorp. Am auffälligsten sind die Veränderungen des Körpers: Mädchen bekommen Brüste. Bei Jungen sprießt plötzlich der Bart.

«Das wird durch Hormone ausgelöst», erklärt Max Nieuwdorp. So heißen die Botenstoffe, die durch den Körper schwirren. So wie ein Dirigent in einem Orchester den Musikern zeigt, was sie spielen sollen, steuern Hormone, was im Körper passiert.

In der Pubertät bringen die Hormone starke Veränderungen mit sich. Auch das Gehirn ist eine große Baustelle: Alte Verbindungen werden gekappt. Dafür entstehen plötzlich viele neue zwischen den Nervenzellen im Kopf. Das alles muss sich erst einmal wieder aufeinander einspielen.

Viele Mädchen und Jungen erleben in dieser Zeit, dass ihre Stimmung schwankt. Manchmal sind sie reizbar oder werden schnell wütend, dann wieder fühlen sie sich überglücklich. Ein anderes Mal albern sie total rum, kurz darauf sind sie vernünftig wie ein Erwachsener. Freude kann schnell in Traurigkeit umschlagen. Oft kommt die erste Verliebtheit hinzu. Die kann das Chaos noch größer machen.

Für wechselnde Stimmungen gibt es noch mehr Gründe. Die Pubertät sei auch eine Zeit, in der junge Menschen ihren Platz in der Welt suchen, sagt Max Nieuwdorp. «Sie wollen selbst entscheiden können und Dinge ausprobieren. Das klappt aber nicht immer.»

Als Jugendlicher ist man eben noch nicht ganz erwachsen. Man muss sich an Regeln halten und anpassen. Das kann nerven. Viele müssen auch erst einmal herausfinden, wer sie sind. Auch das führt dazu, dass die Stimmung steigt und fällt. «Das liegt nicht nur an den Hormonen, sondern an all dem zusammen», sagt der Mediziner.

Die gute Nachricht ist: Mit der Zeit werden die Stimmungsschwankungen kleiner und die Pubertät dadurch weniger anstrengend.