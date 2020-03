Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.20

PATTAYA: Der geschlossene Differ Night Pub versorgt von der Coronavirus-Pandemie arbeitslos gewordene Menschen kostenlos mit Essen.

Pub-Inhaber Surajai Attanart und seine Mitarbeiter ernähren derzeit bis zu 1.000 Arbeitslose. Die Schließung von Bars, Pubs, Restaurants, Geschäften und Tourismusunternehmen hat in Pattaya Tausende Frauen und Männer arbeitslos und ohne Einkommen gemacht. Surajais versteht seine Initiative als einen Beitrag für die Gemeinschaft. „Wir geben kostenloses Essen an Menschen aus, die die Hauptlast der Krise tragen. So können sie 40 bis 50 Baht für eine Mahlzeit pro Tag sparen“, sagte der 43-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Täglich werden in der Küche des Pubs etwa tausend Lunchboxen verpackt. Hunderte Thais stellten sich für das kostenlose Essen an und halten Abstand wegen der vorgeschriebenen sozialen Distanzierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Ich habe gehört, dass sie hier kostenloses Essen ausgeben, also bin ich schnell gekommen", erklärte Patchanee Kamsiang. Sie hatte in einem Hotel gearbeitet und ist nun ohne Job und Einkommen.