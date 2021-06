Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Das taiwanesische Unternehmen Foxconn hat eine Partnerschaft mit dem staatlichen Energiekonzern PTT angekündigt, um Elektroautos in Thailand zu produzieren.

Foxconn, Apples wichtigster iPhone-Hersteller, hat seine Aktivitäten im Bereich der Elektrofahrzeuge (EVs) im vergangenen Jahr ausgeweitet, indem es Deals mit dem chinesischen Elektroautohersteller Byton und dem Automobilhersteller Zhejiang Geely Holding Group sowie dem italienischen Automobilunternehmen Stellantis ankündigte.

Foxconn und PTT haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um bei der Herstellung von EVs und deren Komponenten für den thailändischen Markt zusammenzuarbeiten, teilten die beiden Unternehmen in einer Erklärung mit. Im Rahmen der Partnerschaft wird eine „offene Plattform", die sowohl Hardware- als auch Software-Dienstleistungen anbietet, den Autoherstellern im Land zur Verfügung stehen. Foxconns Vorstoß in die Elektroautoindustrie könnte zu einer Bedrohung für die etablierten Autohersteller werden, da nicht-traditionelle Akteure Auftragsfertiger wie Foxconn als Abkürzung zum Wettbewerb auf dem Fahrzeugmarkt nutzen könnten.

Die Plattform in Thailand wird auf der von Foxconn geleiteten Industrieallianz MIH aufbauen, einem Netzwerk, das nach Angaben des Unternehmens den Herstellern eine kostengünstige Lösung für die Herstellung von EVs bietet. Das in Taiwan ansässige Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, zwischen 2025 und 2027 Komponenten oder Dienstleistungen für 10 Prozent der weltweiten EVs zu liefern, kündigte Foxconns Präsident Liu Young-way an.