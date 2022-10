Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die PTT Public Company Limited will über 1.500 Hilfspakete an die Flutopfer in den Provinzen Ubon Ratchathani und Lopburi spenden.

PTT-Präsident und -Vorstandsvorsitzender Auttapol Rerkpiboon erklärte gegenüber der Presse, dass PTT ein öffentliches Unternehmen sei und es daher bemüht sei, die zu lindern.

Da die Bevölkerung in den Provinzen Ubon Ratchathani und Lopburi mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen kämpft, schickt das Unternehmen alltägliche Hilfsgüter, damit ihre Not gelindert wird. Die Hilfstaschen enthalten Lebensmittelkonserven, Hygieneartikel und Erste-Hilfe-Kästen.

Das Unternehmen will in diesem Jahr weitere 10.000 Hilfspakete in weiteren Provinzen verteilen.