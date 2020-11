Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.20

BANGKOK: Der Energiekonzern PTT will 2021 bis zu 100 Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) schaffen.

PTT sieht ein steigendes Interesse am Kauf von Elektrofahrzeugen und untersucht die Durchführbarkeit der Investition zusammen mit einem fachkundigen Partner, teilte Pannalin Mahawongtikul, Chief Financial Officer des Unternehmens, mit. Obwohl es derzeit nicht so viele EVs in Thailand gebe, will PTT vorbereitet sein und in die aktuelle Technologie investieren. Es brauche nur etwa 15 bis 20 Minuten, um ein Fahrzeug aufzuladen. PTT verfügt derzeit über etwa 30 Ladestationen. Der Mischkonzern misse auch der Energiespeichertechnologie große Bedeutung bei, denn wenn EV erst einmal alltäglich geworden sei, werde eine effiziente Speicherung für das Wachstum entscheidend sein.