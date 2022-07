PRACHUAP KHIRI KHAN: Die COVID-19-Task-Force der Provinz wurde über die Pläne zur Durchführung des Straßenrennens „PT Prachuap Grand Prix 2022“ im Oktober informiert.

Bei einem Treffen vergangene Woche überreichte der Organisator der Veranstaltung Silp Theeranit den Mitgliedern des Provinzausschusses für übertragbare Krankheiten praktische Handbücher, Methoden und Maßnahmen zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung während der Veranstaltung.

Nach Aussage von Khun Silp wird die Veranstaltung zwischen vom 19. bis 23. Oktober 2022 in der Gegend von Khao Chong Krachok und der nahe gelegenen Küstenstraße stattfinden – die gleiche Strecke wie beim Rennen 2021. Die letztjährige Veranstaltung fand ohne Zuschauer statt. Es ist jedoch geplant, dass die Zuschauer dieses Jahr beim Rennen teilnehmen können.

Der Park der Stadtverwaltung von Prachuap City und der Bereich um den Wat Thammikaram Worawihan, Phra Aram Luang, der direkt an der Rennstrecke liegt, werden als Sitzgelegenheiten für die Zuschauer genutzt.

Im Rahmen der Planungen für das Rennen im Jahr 2021 gaben die Organisatoren an, dass die Veranstaltung bis zu 20.000 Zuschauer anziehen und der lokalen Wirtschaft rund 100 Millionen Baht einbringen könnte.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat deshalb ihre Absicht geäußert, das Rennen zu einem jährlichen Ereignis für Prachuap Khiri Khan zu entwickeln.

Auf der Sitzung des Provinzausschusses für übertragbare Krankheiten, die von Kittipong Sukpakkul, dem stellvertretenden Gouverneur der Provinz Prachuap Khiri Khan, geleitet wurde, wurde erörtert, wie sich die Gesundheitsbehörden der Provinz vorbereiten werden, falls die Covid-19-Fälle nach dem zurückliegenden langen Feiertagswochenende ansteigen.

Die Bevölkerung wurde außerdem aufgefordert, die Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung weiterhin zu befolgen. Auch wenn das Tragen von Masken in Thailand jetzt freiwillig ist, riet der Ausschuss, eine Maske zu tragen, wenn man sich an einem überfüllten Ort aufhält und für Menschen, bei denen ein höheres Risiko besteht, sich mit dem Virus anzustecken.

Außerdem werden die Gesundheitsbehörden Auffrischungsimpfungskampagnen starten.

Was den Fortschritt der Impfung in der Provinz betrifft, so haben derzeit 455.998 Personen – oder 86,52 Prozent – die erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, 429.086 – oder 81,41 Prozent – die zweite und 173.436 – oder 32,91 Prozent – die dritte.