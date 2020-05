Von: Björn Jahner | 09.05.20



PHUKET: Forscher der Prince of Songkla University (PSU) haben einen eigenen COVID-19-Schnelltest entwickelt, um festzustellen, ob eine Person unter Beobachtung (PUI) mit dem Virus infiziert ist. Asst. Prof. Niwat Keawpradub PhD bezeichnete die neuen Schnelltestgeräte auf einer Pressekonferenz als eine bedeutende Waffe im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie.

Er fügte hinzu, dass die PSU als wichtigstes medizinisches Zentrum des Südens große Anstrengungen zur Entwicklung der innovativen Geräte unternommen hat, die das Ergebnis einer fakultätsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Forschern sind. Das neue Testverfahren wurde den Pressevertretern von Asst. Prof. Sunton Wongsiri M.D. erläutert. Im Gegensatz zu den COVID-19-Standardtests, mit denen Atemwegssekrete nach der RNA des Virus untersucht werden, analysieren die neuen COVID-19-Testgeräte der PSU den Immunglobulin-M- (IgM) und den Immunglobulin-G- (IgG) Spiegel eines Patienten. Die Ergebnisse, so Asst. Prof. Sunton, geben Hinweise auf den Zustand des Immunsys­tems der untersuchten Person, eine der wichtigsten Möglichkeiten, um festzustellen, ob eine Person mit COVID-19 infiziert ist.



Während die Standardtests intensives Fachwissen in ihrer Bedienung und in der Interpretation der Ergebnisse erfordern, was zwei bis drei Stunden Zeit in Anspruch nimmt, liefern die von der PSU entwickelten Schnelltests bereits nach 15 bis 20 Minuten verlässliche Ergebnisse. Da für den Test lediglich 15 bis 20 Mikroliter oder etwa zwei bis drei Tropfen Blut aus der Fingerspitze benötigt werden, ist das Infektionsrisiko für das medizinische Personal im Vergleich zum Standardtest sehr gering, selbst wenn der Patient infiziert sein sollte. Ein großer Vorteil der neuen Testgeräte ist außerdem, dass sie leicht und tragfähig sind, weshalb sie auch bei Feldversuchen eingesetzt werden können.