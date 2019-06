Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.19

Eine Leserin fragt nach dem Termin für die Prozession der Königlichen Barken:

Guten Tag, wann findet im Oktober 2019 die „Royal Barge Procession“ in Bangkok statt? Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen.

Emanuela Abbiati

Antw. d. Red.: Sehr geehrte Frau Abbiati, vielen Dank für Ihre Zuschrift und Ihr Interesse an unserem Magazin DER FARANG. Bisher wurde als Termin für die Prozession der Königlichen Barken lediglich Ende Oktober 2019 bekanntgegeben, nicht jedoch das genaue Datum. Dennoch gibt es bereits Informationen zum Ablauf: Die Prozession startet um 16 Uhr am Wasukti-Pier und führt über den Chao-Phraya-Fluss zum Wat Arun. An Bord befindet sich Seine Majestät König Vajiralongkorn, um den Mönchen des Tempels im Namen der Königsfamilie neue Roben und Speisen anläss­lich des Ok-Phansa-Tages (13.Oktober) zu übereichen, der das Ende der buddhistischen Fastenzeit markiert. Sobald das genaue Datum bekanntgegeben wird, werden wir selbstverständlich darauf hinweisen.

