BRÜSSEL (dpa) - Der Prozess zu den tödlichen Terroranschlägen vom 22. März 2016 in Brüssel rückt langsam näher. Am Montag beschäftigte sich die Justiz mit Fragen des Ermittlungsverfahrens, wie dies im belgischen Recht vorgesehen ist. Erst danach können Richter über eine Zulassung der Anklage entscheiden.

Islamisten hatten im März 2016 bei Anschlägen auf den Flughafen und die U-Bahn der Stadt 32 Menschen getötet und viele weitere verletzt. «Für die Opfer ist es sehr wichtig, dass sie an jedem Verfahrensschritt beteiligt sind», erklärten die Anwälte Aline Fery und Sébastien Delheze, die einen Verein mit 257 Opfern vertreten. «Die Wartezeit hat viel Stress verursacht. Aber zu wissen, dass der Prozess näher rückt und sechs bis neun Monate dauern wird, bedeutet noch mehr Stress für die Opfer.»

Der eigentliche Prozess dürfte erst im kommenden Jahr beginnen - «wahrscheinlich im September 2021», wie Justizminister Koen Geens im Dezember gesagt hatte. Das Brüsseler Verfahren, zu dem nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga etwa 800 Nebenkläger erwartet werden, soll demnach erst nach Ende des französischen Prozesses zu den Pariser Anschlägen vom November 2015 beginnen.

Belgische Medien zitierten unterdessen aus der vorläufigen Anklageschrift, dass die Staatsanwaltschaft acht Angeklagte vor ein Geschworenengericht stellen will und zwei vor ein Strafgericht. Sieben Beschuldigten - darunter dem vier Tage vor den Anschlägen festgenommenen Salah Abdeslam - werde terroristischer Mord, versuchter terroristischer Mord und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft wollte dies am Montag zunächst nicht bestätigen.