Prozess um rechtsextreme Drohschreiben hat begonnen

FRANKFURT/MAIN: In Deutschland hat am Mittwoch ein Prozess um sogenannte «NSU 2.0»-Drohschreiben mit rassistischen Beleidigungen und Todesdrohungen begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54 Jahre alten Angeklagten Beleidigung in 67 Fällen, versuchte Nötigung und Bedrohung sowie öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie einen Verstoß gegen das Waffengesetz vor.

Er soll seine Drohschreiben per Fax und auch via Email an Privatpersonen und Personen des öffentlichen Lebens sowie an Behörden versendet haben. Unterzeichnet waren die Schreiben häufig mit «SS-Obersturmführer» sowie «NSU 2.0» - in Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).

Die Verlesung der langen Anklageschrift vor dem Frankfurter Landgericht dauerte am Mittag noch an.

Begonnen hatte die Drohserie im Jahr 2018 mit Todesdrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und ihre Familie. Auch mehrere Linken-Politikerinnen und die Kabarettistin Idil Baydar erhielten Drohschreiben.

In mehreren Fällen waren zuvor private Daten der bedrohten Frauen von Polizeirechnern unrechtmäßig abgefragt worden. Vor Beginn des Prozesses haben die betroffenen Frauen in einer gemeinsamen Erklärung vollständige Aufklärung gefordert.

Der NSU hatte in Deutschland zwischen 2000 und 2007 acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin ermordet. Ihm wurden außerdem zwei Bombenanschläge mit zahlreichen Verletzten und 15 Raubüberfälle zur Last gelegt. Im NSU-Prozess wurde die Hauptangeklagte Beate Zschäpe - laut Bundesanwaltschaft die einzige Überlebende der aus nur drei Personen bestehenden Terrorzelle - zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.