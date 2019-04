Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

Fahrzeuge stehen in einem Waldstück südlich von Pforzheim. Hier wurde eine männliche Leiche gefunden. Foto: Gress/Sdmg/dpa

KARLSRUHE (dpa) - Ein Waldarbeiter entdeckte die Leiche: Nach dem Mord an einem 50 Jahre alten Jäger aus Baden-Württemberg müssen sich von heute an vier Männer am Landgericht Karlsruhe verantworten. Dem 30 Jahre alten Hauptangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor, drei mitangeklagte Männer sollen ihm geholfen haben.

Nach dem Mord an einem 50 Jahre alten Jäger aus Baden-Württemberg müssen sich von diesem Montag (9.00 Uhr) an vier Männer am Landgericht Karlsruhe verantworten. Dem 30 Jahre alten Hauptangeklagten mit italienischer Staatsangehörigkeit wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor, drei mitangeklagte Männer im Alter von 26, 27 und 42 Jahren sollen ihm geholfen haben. Der Prozess soll bis Mitte September laufen.

Ein Waldarbeiter hatte die Leiche des Jägers, der legal Waffen in seinem Haus gelagert hatte, Anfang Oktober 2018 zwischen Pforzheim und Tiefenbronn gefunden. Seit dem 29. August war der Mann vermisst worden. Die Waffen sind verschwunden. Der Hauptverdächtige sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Die drei anderen Männer haben ihre Beteiligung nach Angaben der Staatsanwaltschaft teilweise zugegeben und sind gegen Auflagen frei.