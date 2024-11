Prozess um gefälschte Abnehmspritzen in Österreich

STEYR: Diät mit Nebenwirkungen: Zwei Unternehmer sollen gefährliche medizinische Fälschungen vertrieben haben. Laut Staatsanwaltschaft war auch eine in Deutschland lebende Frau in die Geschäfte involviert.

In einem Prozess um gefälschte Abnehmspritzen stehen in Österreich zwei Geschäftsleute vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, 225 Pens zur Injektion an einen Schönheitschirurgen in Salzburg verkauft zu haben. Nach mehrfachen Verschiebungen des Prozesstermins im Landgericht Steyr bei Linz wird ein Urteil noch am Montag erwartet.

Die 46 und 57 Jahre alten Männer haben aus Sicht der Staatsanwaltschaft gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. Es wird ihnen auch grob fahrlässige Körperverletzung in drei Fällen vorgeworfen. Die Spritzen zur Selbstinjektion enthielten Insulin statt des Original-Wirkstoffs Semaglutid. Unter anderem musste eine Frau aus Salzburg mit schweren Nebenwirkungen in einem Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie eine mutmaßliche Fälschung des Produktes Ozempic verwendet hatte.

Stückpreis: 205 Euro

Die Angeklagten sollen die Medikamente über eine Frau bezogen haben, die in Nordrhein-Westfalen lebt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Männer sollen die Präparate laut der Anklagebehörde im September des Vorjahres zu einem Stückpreis von 205 Euro an den Salzburger Arzt vertrieben haben. Die Anklage gegen den Mediziner werde gerade vorbereitet, sagte der Sprecher.

Das Arzneimittel Ozempic ist zur Behandlung von Diabetes zugelassen, aber auch als Diätmittel sehr begehrt. Nach Angaben des österreichischen Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) nutzen Kriminelle die hohe Nachfrage, um mit Fälschungen Geld zu machen.