Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.18

Der Prozess gegen den Schweizer Geschäftsmann hatte ursprünglich schon 2015 in Mainz begonnen. Symbolbild: Fotolia.com

MAINZ/KOBLENZ (dpa) - Das Landgericht Mainz muss das eingestellte Strafverfahren gegen einen einstigen Nürburgring-Finanzvermittler aus der Schweiz wieder aufrollen.

Das teilte das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz am Dienstag mit - neun Jahre nach der spektakulär gescheiterten Finanzierung für den zu groß geratenen Freizeitpark an der Rennstrecke in der Eifel.

Das Landgericht Mainz hatte im Mai 2018 die Einstellung des Verfahrens beschlossen, weil es zu den zwei angeklagten mutmaßlichen Urkundenfälschungen im Ausland gekommen sei. Dort greife deutsches Recht nicht. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein.

Das OLG gab ihr statt. Ein erster gefälschter Scheck sei bei einer Bank in Mainz eingereicht worden. Damit sei dort ein Tatort begründet worden, argumentierte das OLG. Nach dem Platzen dieses Schecks sei es zwar nicht mehr zur Einreichung eines zweiten Schecks in Mainz gekommen.

Maßgeblich sei jedoch, «dass nach der Vorstellung des Angeklagten sich die von der Tat ausgehende Gefahr gerade in Deutschland realisieren sollte». Das OLG ergänzte: «Das Verfahren wird daher fortzusetzen sein.» Schnell geht das nicht. Das Landgericht Mainz teilte mit: «In diesem Jahr ist nicht mehr abzusehen, dass mit einer Terminierung zu rechnen ist.»

Gegen den Schweizer Geschäftsmann hatte ursprünglich schon 2015 der Prozess in Mainz begonnen - wegen mutmaßlicher Vorspiegelung der Vermittlung eines nicht existierenden Investors. Dabei ging es um die zwei ungedeckten Schecks über 99 Millionen Dollar. Der Prozess platzte am sechsten Verhandlungstag, weil die Beweislage laut Gericht zu dünn war und erst ein Schlüsselzeuge in den USA vernommen werden sollte. Für den neuen Ring-Vergnügungspark mit Kosten von rund 330 Millionen Euro musste einst das Land Rheinland-Pfalz mit Steuergeld einspringen.