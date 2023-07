BANGKOK: Im Fall von Sararat „Aem Cyanide“ Rangsiwuthaporn, der 35-jährigen mutmaßlichen Giftmörderin, wurden die ersten Anklageschriften verlesen.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen Khun Sararat, ihren Ex-Ehemann Oberstleutnant Withoon Rangsiwuthaporn (39) sowie ihre Anwältin Thanicha Aeksuwannawat (35) Anklage wegen versuchten Mordes und Beihilfe zum Diebstahl erhoben. Zudem wird dem Ex-Ehemann und der Anwältin vorgeworfen, Khun Sararat bei der Flucht geholfen und Beweismittel unterschlagen und vernichtet zu haben.



Die Anklageschriften wurden vom Büro für Strafsachen 5 im Büro des Generalstaatsanwalts (OAG) verfasst, wie eine Quelle am Mittwoch (19. Juli 2023) berichtete.



Alle drei Verdächtigen haben die Vorwürfe bestritten, so die Quelle.



Die Staatsanwälte machten deutlich, dass für Khun Sararat keine Möglichkeit auf Kaution bestehe, sollte sie eine solche beantragen. Die Anklagen könnten mit hohen Strafen geahndet werden, wodurch die Fluchtgefahr der Verdächtigen als hoch eingestuft wird.



Während des Prozesses erschien Khun Sararat über eine Videoverbindung aus der Justizvollzugsanstalt für Frauen im Bang-Khen-Gebiet von Bangkok, wo sie inhaftiert ist. Oberstleutnant Withoon und Khun Thanicha sind hingegen auf Kaution von jeweils 100.000 Baht freigelassen worden.



Das Gericht hat den 2. Oktober 2023 als Termin für die Beweisaufnahme festgelegt, bei der sowohl die Verdächtigen als auch die Opfer anwesend sein müssen.



Die Ermittlungen zu den Morden begannen nach der Verhaftung von Khun Sararat am 25. April 2023. Damals wurde sie im Zusammenhang mit dem Tod von Siriporn „Koy“ Khanwong festgenommen, einer ihrer 15 mutmaßlichen Vergiftungsopfer. Khun Siriporn verstarb am 14. April 2023 am Ufer des Mae-Klong-Flusses im Bezirk Ban Pong in Ratchaburi, nachdem sie dort zusammen mit Khun Sararat beim Angeln war. In ihrem Blut wurde Zyanid gefunden. Khun Sararat wird außerdem beschuldigt, Khun Siriporns Designertaschen, Mobiltelefone und Lotterielose im Wert von 154.630 Baht gestohlen zu haben.



Später wurde Khun Sararat beschuldigt, insgesamt 15 Menschen mit Zyanid vergiftet und 14 von ihnen getötet zu haben. Die Polizei behauptet, dass sie das Eigentum der Opfer verpfändet und das Geld zur Begleichung der Schulden ihres Ex-Mannes verwendet habe.



Die Polizei hat ihre Ermittlungen zu den 14 Mordfällen und einem Mordversuch im vergangenen Monat abgeschlossen und begonnen, die Akten an die Staatsanwaltschaft zu übergeben, die nun die Fälle genau prüft.



Der stellvertretende nationale Polizeichef, Polizeigeneral Surachate „Big Joke“ Hakparn, teilte mit, dass Khun Sararat sich insgesamt mehr als 75 Anklagen stellen muss, die sich auf 15 Fälle von 2015 bis zum aktuellen Jahr erstrecken. Darunter befinden sich Anklagen wegen vorsätzlichen Mordes, versuchten Mordes, Diebstahls mit Todesfolge und Fälschung.



Die Verbrechen sollen in sieben Provinzen begangen worden sein: Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Kanchanaburi, Phetchaburi, Ratchaburi, Udon Thani und Mukdahan.