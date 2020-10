Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.20

THAILAND: Nach einer sechsjährigen Wartezeit hat die Wahlkommission (EK) endgültig und offiziell den 20. Dezember für die Wahlen der Vorsitzenden und Mitglieder der Provinzverwaltungen (PAO) landesweit festgelegt.

Der EK-Generalsekretär Jarungvith Phumma schickte am Montag einen Brief an die Direktoren der Provinzwahlkomitees in 76 Provinzen, um sie über das Datum zu informieren, damit sie sich umfassend vorbereiten können. Gemäß dem von der EK festgelegten Zeitplan werden die Bewerbungen der Kandidaten vom 2. bis 6. November entgegengenommen und die vollständigen Listen der Bewerber am 13. November bekannt gegeben. Die Listen der Kandidaten, die für die Teilnahme an den Wahlen qualifiziert sind, und die Wahllokale in den einzelnen Provinzen werden am 24. November veröffentlicht.

Alle Arten von Kommunalwahlen sind seit dem Militärputsch gegen die von der Partei Pheu Thai geführte Regierung unter Yingluck Shinawatra am 22. Mai 2014 ausgesetzt worden.

Nach sechs Jahren der Suspendierung hat die Regierung unter Premierminister Prayut Chan-o-cha beschlossen, wieder Kommunalwahlen abzuhalten, beginnend mit den PAOs. Andere Arten von Kommunalwahlen - die Tambon-Verwaltungsorganisationen (TAOs), Gemeinden und Sonderverwaltungsgebiete (Bangkok und Pattaya City) - werden nach und nach folgen.