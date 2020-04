Written by: Redaktion DER FARANG

Farbcodierung für Provinzen auf der Grundlage der Covid-19-Situation. Foto: The Nation

BANGKOK: Das staatliche Zentrum für die Verwaltung der Covid-19-Situation hat den Provinzen landesweit nach den Statistiken der Covid-19-Patienten Farben zugeordnet.

Grüne Provinzen, in denen bisher keine Fälle von Covid-19 gefunden wurden: Nan, Kamphaeng Phet, Chainat, Trat, Phichit, Sing Buri, Ang Thong, Bueng Kan, Satun.

Hellgrüne Provinzen, in denen in den letzten 28 Tagen keine Covid-19-Patienten gefunden wurden: Phetchabun, Phrae, Sukhothai, Maha Sarakham, Yasothon, Roi Et, Chanthaburi, Lop Buri, Uthai Thani, Udon Thani.

Hellorangefarbene Provinzen, in denen in den letzten 14 Tagen keine neuen Covid-19-Patienten gefunden wurden: Phetchaburi, Kanchanaburi, Nakhon Nayok, Prachuap Khiri Khan, Rayong, Ratchaburi, Samut Songkhram, Saraburi, Suphanburi, Sa Kaeo, Trang, Chiang Rai, Kalasin, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Buriram, Mae Hong Son, Tak, Phitsanulok, Surin, Nong Khai, Nong Bua, Lampang, Lamphun, Uttaradit, Amnat Charoen, Mukdahan, Si Saket, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani.

Orangefarbene Provinzen mit Fällen in den letzten 14 Tagen: Chachoengsao, Nakhon Sawan, Prachinburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Phayao, Loei, Nakhon Phanom, Surat Thani, Phang-nga, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat.

Rote Provinzen, bei denen in den letzten sieben Tagen Covid-19-Patienten gefunden wurden: Khon Kaen, Krabi, Bangkok, Chonburi, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Ayutthaya, Phuket, Yala, Songkhla, Narathiwat, Pattani, Chumphon.