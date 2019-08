Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.19

PHUKET: Die Proud Group investiert auf der Ferieninsel sieben Milliarden Baht in einen Wasserpark und zwei Hotels.

Auf einem 46 Rai großen Grundstück entsteht für 2,5 Milliarden Baht der Wasserpark. Er soll im Jahr 2021 eingeweiht werden. Der Andamanda-Wasserpark mit 19 Weltklasseattraktionen wird der größte Phukets sein. Laut Proudputh Liptapanlo, dem Geschäftsführer der Gruppe, soll das Andamanda-Projekt in drei Zonen die thailändische Kultur und die lokale Authentizität reflektieren. Mit 1,5 Milliarden Baht entsteht auf einem sieben Rai großen Areal das Vier-Sterne-Hotel Holiday Inn mit 300 Zimmern. Und in diesem Monat will die Proud Group das Fünf-Sterne-Hotel InterContinental mit 221 Zimmern eröffnen.