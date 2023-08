Von: Björn Jahner | 24.08.23

BANGKOK: Inmitten wachsender Kontroversen und öffentlicher Unruhe behauptet eine Gruppe, die sich selbst als „People and Student Network for the Reform of Thailand“ bezeichnet, dass der ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra eine ungerechtfertigte Sonderbehandlung während seiner Haftstrafe erhält.

Am Donnerstag (24. August 2023) sendete besagte Gruppe einen offiziellen Brief an das Justizministerium, in dem sie ihre Besorgnis über die angebliche Sonderbehandlung von Thaksin Shinawatra zum Ausdruck brachte. Der stellvertretende Staatssekretär des Ministeriums, Sahakarn Petchnarin, bestätigte den Eingang des Schreibens, wies jedoch darauf hin, dass die Handhabung des Falles Thaksin durch das Ministerium den ethischen Gesundheitsstandards entspricht.

Laut den Behörden muss Thaksin Shinawatra eine präventive medizinische Behandlung absolvieren, die etwa zehn Tage in Anspruch nehmen wird. Anschließend werde er, so versicherte Petchnarin, in Übereinstimmung mit anderen Gefangenen behandelt, was auch Haarschnitt und das Tragen von Gefängniskleidung einschließt.

Die Kritikergruppe hingegen betont, dass die Behauptungen über Thaksins gesundheitliche Probleme auf Skepsis stoßen. „Seit seiner Inhaftierung hat Thaksin noch keine einzige Nacht im Gefängnis verbracht“, betonte sie in ihrer Antwort. Die Frage nach der Gerechtigkeit in Thaksins Haftbedingungen bleibt somit weiterhin ein kontroverses Thema, das die Gemüter in Thailand bewegt.