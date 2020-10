Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.20

General Narongphan Jitkaewtae. Foto: The Nation

BANGKOK: Der neu ernannte Oberbefehlshaber der Armee, General Narongphan Jitkaewtae, will sich vorrangig für den Schutz der drei Säulen der thailändischen Gesellschaft einsetzen: für die Nation, die Religion und die Monarchie. Er forderte vor den Medien die Anführer der Free People Movement auf, sich zu reformieren, bevor sie eine Reform der Monarchie fordern.

Auf die Frage nach der Möglichkeit eines Militärputsches antwortete der Armeechef, die Wahrscheinlichkeit eines Militärputsches sei gleich null, wenn man davon ausgehe, dass es zu keinen gewaltsamen Konflikten komme. Es gebe keine Chance auf einen Putsch. „Ich denke, die Situation in Thailand rechtfertigt dies nicht, weil wir das beste Land sind. Unser Land hat die meisten Freiheiten.“

In seiner Ansprache an die Divisionskommandeure fügte General Narongphan hinzu, das Militär sei der Regierung und dem Verteidigungsminister gegenüber rechenschaftspflichtig. Offiziere seien Regierungsbeamte und keine Politiker, und politische Probleme müssten mit politischen Mitteln gelöst werden.

Zu den jüngsten Demonstrationen, bei denen die Monarchie von einigen Protestführern kritisiert wurde, sagte der Armeechef, die Demonstranten hätten das Recht, ihre Meinung gemäß der Verfassung frei zu äußern, aber ihre freie Meinungsäußerung dürfe nicht gegen das Gesetz verstoßen oder die Rechte anderer verletzen.

Zu dem von der Free People Movement geforderten Reform der Monarchie schlug General Narongphan vor, die Protestführer sollten sich selbst im Spiegel betrachten und zuerst mit der Selbstreform beginnen. Er erinnerte an die Lehre des verstorbenen, hochverehrten Mönchs Somdet To. Dieser habe von einem sechsseitigen Spiegel gesprochen, in dem die Menschen alle Seiten betrachten müssten, nicht nur die Seite, die ihre positiven Aspekte widerspiegele.