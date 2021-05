BANGKOK: Der Anführer der Pro-Demokratie-Bewegung, Parit „Penguin" Chiwarak, wurde am Dienstag gegen Kaution freigelassen, nachdem er 93 Tage in Haft verbracht hatte, 53 davon im Hungerstreik.

Neben Parit wurde auch der Sänger und Demokratieaktivist Chai-amorn Kaewwiboonpan, besser bekannt als Ammy Bottom Blues, der 70 Tage inhaftiert war, unter Auflagen freigelassen. Das Strafgericht setzte eine Kaution von 200.000 Baht für Parit und 250.000 Baht für Chai-amorn fest und ließ sie unter der Bedingung frei, dass sie sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die Unruhen verursachen oder die Monarchie beleidigen könnten. Außerdem wurde ihnen untersagt, das Land zu verlassen.

Der 22-jährige Parit wurde am 9. Februar in das Bangkoker Untersuchungsgefängnis gebracht Wegen seiner Rolle bei den Kundgebungen im September letzten Jahres steht er wegen Majestätsbeleidigung und Aufwiegelung vor Gericht. Er trat im März in einen Hungerstreik, nachdem das Gericht wiederholt Kautionsanträge für ihn und mehrere andere inhaftierte pro-demokratische Führer abgelehnt hatte.

Eine Kautionsanhörung für den ebenfalls inhaftierten Aktivisten Panupong „Mike" Jadnok wurde verschoben. Er soll sich einem zweiten Covid-19-Test unterziehen. Panupong wurde mit Arnon Nampa, einem inhaftierten pro-demokratischen Aktivisten, der letzte Woche positiv auf Covid-19 getestet wurde, in Verbindung gebracht.