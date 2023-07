Von: Björn Jahner | 05.07.23

BANGKOK: Thailands ausländische Touristen sind in politisch turbulenten Zeiten in der Regel nicht stark betroffen, außer es gibt einen Vorfall vergleichbar mit der Flughafenschließung von 2008, so der ehemalige Tourismus- und Sportminister Weerasak Kowsurat. Demonstranten hatten damals die Flughäfen in Bangkok besetzt, was zu einem Rückgang der Touristenbesuche und Beeinträchtigungen im thailändischen Tourismus führte.

Khun Weerasak, nun als Senator tätig, betont, dass Touristen ihre Reisepläne in der Regel sorgfältig einhalten, solange politische Demonstrationen sie nicht durchkreuzen. Touristen betrachten den demokratischen Prozess und friedliche Proteste im Allgemeinen als innerstaatliche Angelegenheiten, die sich jedoch auf den thailändischen Tourismus auswirken können.

Während seiner Amtszeit als Tourismusminister beobachtete Khun Weerasak, dass Touristen von nahegelegenen Straßenprotesten nicht abgeschreckt wurden, während sie in der Ratchadamnoen Avenue, dem Sitz des Ministeriums, ihren Urlaub verbrachten. Dennoch warnte er davor, dass eine umfassende Störung wie die Besetzung eines Flughafens zu einem erheblichen Rückgang der Touristenströme führen könnte, ähnlich wie 2008.

Er schlägt vor, dass ein Notfallplan für mögliche politische Unruhen erstellt werden sollte, insbesondere für den Umgang mit möglicher Gewalt.

Er verweist auf die erheblichen wirtschaftlichen Verluste für das Land und den thailändischen Tourismussektor aufgrund der zehntägigen Schließung der Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang im Jahr 2008. Der finanzielle Schaden wurde auf 200 Milliarden Baht geschätzt. Drei Jahre später ordnete das Zivilgericht an, dass eine Gruppe von Demonstranten 522 Millionen Baht als Entschädigung für die in dieser Zeit entstandenen Verluste zahlen muss.

Khun Weerasak forderte den neuen Tourismusminister auf, offen für verschiedene Standpunkte zu sein und gute Beziehungen zu großen Unternehmen, lokalen Gemeinschaften und kleinen und mittleren Unternehmen aufzubauen.

Er betonte, dass die thailändische Tourismusindustrie alle diese Sektoren gleichermaßen ansprechen müsse.

Viele Unternehmen suchen immer noch nach Krediten oder finanzieller Unterstützung, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Daher sollte der neue Minister sicherstellen, dass die Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen gleichmäßig verteilt werden.

Er empfiehlt außerdem, dass Thailand seinen Wettbewerbsvorteil stärken sollte, indem es sich zu einem nachhaltigen Tourismusstandort entwickelt, der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategien umsetzt, um den thailändischen Tourismus auf breiter Basis anzukurbeln.