«Proteste ohne Perspektive»

MINSK: Nach fast drei Wochen mit massiven Protesten in Belarus gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko muss die Demokratiebewegung einen Rückschlag hinnehmen. Kremlchef Wladimir Putin droht offen mit einem Eingreifen. Welche Folgen hat das?

Die Sicherheitskräfte in Belarus (Weißrussland) gehen nach Tagen friedlicher Massenproteste gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko wieder hart gegen Andersdenkende vor. Es gibt viele Festnahmen. Nicht erlaubte Versammlungen werden mit einem massiven Aufgebot an Uniformierten aufgelöst. Seit Kremlchef Wladimir Putin nun Lukaschenko erstmals selbst öffentlich den möglichen Truppeneinsatz in Belarus bestätigt hat, fragen sich viele Menschen, welche Chance die demokratische Protestbewegung da noch hat. Einige Fragen und Antworten zur aktuellen Lage:

Wie steht es um die Proteste - werden sie stärker oder flauen sie ab?

Es gab in dieser Woche erstmals wieder viele Festnahmen bei den friedlichen Demonstrationen. Starke Sicherheitskräfte kesseln die Gegner von Staatschef Alexander Lukaschenko ein. Die Sonderpolizei OMON in den schwarzen Kampfuniformen und mit schwarzen Gesichtsmasken nimmt junge Männer fest und fährt sie in Gefangenentransportern weg. Beobachter meinen, dass das viele Menschen einschüchtert - und inzwischen weniger auf den Straßen sind. An diesem Samstag und vor allem am Sonntag sind wieder große Proteste geplant. Es wird aber erwartet, dass die Sicherheitskräfte diesmal die Innenstadt absperren und keine Versammlungen von Hunderttausenden Menschen mehr zulassen. Zudem war am vergangenen Sonntag erstmals auch Armee auf den Straßen.

Welche Rolle spielt Russland - Kremlchef Wladimir Putin hat ja angekündigt, Truppen zu schicken, sollte die Lage außer Kontrolle geraten?

In Minsk und Moskau gehen Experten davon aus, dass es sich vor allem um eine Drohgebärde handelt und keine Truppen kommen. Aber es ist auch ein klares Bekenntnis des Kremlchefs zu Lukaschenko. «Es kann sehr gut das Ende der Revolution sein», sagte der Politologe Waleri Karbelewitsch der Deutschen Presse-Agentur in Minsk am Freitag. «Putin gibt damit das klare Signal, dass er Lukaschenko nicht fallen lässt. Damit kann sich die Opposition nun kaum noch Hoffnung auf einen Wechsel machen.» Lukaschenko und sein Sicherheitsapparat könnten sich nun wieder sicher und gestärkt fühlen, dass ihnen nichts passiert - und Putin zu ihnen hält, egal was komme. «Das bedeutet, dass der Protest keine Perspektive hat», sagte Karbelewitsch.

Was hat die Demokratiebewegung erreicht - und wie kann es nun weiter gehen?

Die Demokratiebewegung mit der ehemaligen Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa an der Spitze ist überzeugt, dass Belarus erwacht und die Gesellschaft politisiert ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Viele Menschen in Institutionen und Organisationen haben sich abgewendet von Lukaschenko. Das gab es noch nie. Der auf Tichanowskajas Initiative gegründete Koordinierungsrat für einen friedlichen Machtübergang hat stets betont, den Kampf gegen Lukaschenko nicht aufzugeben. Das Ziel auch der Protestbewegung auf der Straße ist ein Rücktritt Lukaschenkos, die Freilassung aller politischen Gefangenen und faire und demokratische Neuwahlen. Sie haben aber selbst immer wieder gesagt, dass ein System wie dieses nach 26 Jahren nicht einfach verschwindet.

Was macht Lukaschenko - geht er auf seine Kritiker zu? Oder werden die von Menschenrechtlern kritisierten Repressionen weitergehen?

Der Experte Waleri Karbelewitsch, der ein in Belarus offiziell nicht verkauftes Buch über Lukaschenko geschrieben hat, ist überzeugt, dass der Staatschef die Macht nicht hergibt. «Bis zu seinem Tod. Wenn er seine Macht in Gefahr sieht, dann wird er alles dafür tun, sie zu behalten - notfalls mit der Kalaschnikow in der Hand wie am Sonntag.» Zu Lukaschenkos psychologischen Besonderheiten gehöre es, «sich niemals auf Kompromisse oder auf Dialog einzulassen». Karbelewitsch erwartet, dass die Daumenschrauben noch fester angezogen werden.

«Wir sehen das jetzt schon. Alle, die in der Lage sind, Proteste zu organisieren, werden eingesperrt.» Auch die Oppositionelle Maria Kolesnikowa befürchtet Schlimmeres. «Lukaschenko lügt und manipuliert - wie er das seit 26 Jahren tut», sagte die 38-Jährige der dpa in Minsk. «Ich fürchte, dass die Verbrechen nicht verfolgt werden. Hunderte Menschen sind weiter in Gefängnissen. Und die Gewalt endet nicht.»

Es gibt Rufe in der Demokratiebewegung nach Hilfe. Was kann das Ausland tun?

Die Demokratiebewegung selbst betont, dass es sich um eine Krise handele, die im Land selbst gelöst werden solle durch Dialog. Bedauert wird aber bei der Opposition, dass etwa die EU oder die USA kein echtes Druckmittel haben gegen Lukaschenko. Der 65-Jährige belächelt Sanktionen und verweist auf seine mächtigen Unterstützer China und Russland. Vielen ist zudem klar, dass Putin die Krise in Minsk inzwischen auf eine geopolitische Ebene gezogen hat - durch sein Angebot, notfalls Militär gegen eine äußere Bedrohung durch die Nato oder Truppen seines Innenministeriums zur Unterdrückung der Proteste zu schicken. Und weder die EU noch die USA, da sind sich Experten einig, werden sich wegen Belarus, das Moskau als seine Einflusssphäre sieht, mit einer Atommacht wie Russland anlegen.