Protest gegen Flughafen-Schließung

Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.19

TEL AVIV (dpa) - Mit einer vierstündigen Sperrung aller Zufahrtswege hat die Touristenstadt Eilat im Süden Israels am Dienstag gegen die geplante Schließung eines Flughafens in Tel Aviv protestiert.



Der kleine Flugplatz Sde Dov im Norden Tel Avivs ist Ausgangspunkt für die meisten inner-israelischen Flüge nach Eilat. Er soll am 1. Juli geschlossen werden, um Platz für neuen Wohnraum in Tel Aviv zu schaffen. Die lokalen Behörden und Unternehmen in Eilat fürchten schwere Einbußen für die Tourismus-Branche - in Eilat einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.

An den Protestmaßnahmen in dem Urlaubsort waren Unternehmen und Gewerkschaften beteiligt. Tausende Menschen demonstrierten in der Stadt gegen die Flughafen-Schließung. Auch die Schulen in Eilat blieben geschlossen.

Von den Sperren betroffen waren nach Medienberichten die Zufahrtsstraßen nach Eilat, der Hafen und der Flughafen sowie die Grenzübergänge nach Ägypten und Jordanien. Dem Streik ging eine Erklärung des Bürgermeisters von Eilat, Meir Izchak Halevi, voraus. Er hatte vor drei Wochen gewarnt, in der Stadt den Notstand ausrufen zu wollen, wenn sich für die Schließung des Flughafens keine Lösung finden lasse.

In einem offenen Brief warf Halevi dem Regierungschef Benjamin Netanjahu vor, dieser ignoriere die gravierenden Folgen der Schließung für die Stadt.