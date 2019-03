Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.19

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will die Straßenprostitution im Herzen Bangkoks, auf der „Ratanakosin Insel“, stoppen.

Sie sei in einem kulturell und historisch wertvollen Stadtteil nicht angemessen und schädige das Image Thailands. Beamte der Stadtverwaltung und interessierte Gruppen, angeführt von Phaitoon Khamparat, inspizierten jetzt das als "Klong Lot" oder „Sakae Lane“ bekannte Gebiet in der Nähe des Hotels Rattanakosin. Es ist seit Jahren für Prostitution, Bettelei und Obdachlosigkeit bekannt. Für die Prostitution gibt es mehrere Gründe, die Wirtschaftslage, der gesellschaftliche Druck, die Armut und Arbeitslosigkeit, zählte Phaitoon auf. Die Prostitution halte Besucher, besonders ausländische Touristen, davon ab, das historische Bangkok in den Abendstunden aufzusuchen. Als Lösung des Problems wurde vorgeschlagen: Zunächst sollen die Frauen dazu gebracht werden, woanders hin zu gehen. Zweitens sollte der Bereich mit Überwachungskameras ausgestattet werden. Drittens sollten Aktivitäten angeboten werden, um Thais und Ausländer zu ermutigen, zu kommen.