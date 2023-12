DOME CONCORDIA/DAVOS: Rund 60 Bewohner der Antarktis-Forschungsstation Dome Concordia feiern den Jahreswechsel im Hellen. Sieben Stunden, bevor in Deutschland die Korken knallen, stößt das Team rund 15.000 Kilometer weiter südlich bereits an: Dann ist dort zwar Mitternacht, aber dunkel wird es in der Antarktis zur Zeit nicht. Es ist Hochsommer dort, minus 20 Grad, der Südpol ist der Sonne zugeneigt und deshalb ist es 24 Stunden hell.

Der Feierlaune tut das keinen Abbruch, wie der Schweizer Klimaforscher Matthias Jaggi der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wie auch schon Weihnachten nicht. «Die Köche legen sich ins Zeug und zaubern fast zu viel auf die Teller», so Jaggi. «Schnecken, Frösche und viele für mich unbekannte Dinge.» Es gebe Girlanden, Weihnachten auch einen Plastiktannenbaum, Musik, «und die Italiener stimmen zum spontanen Gesang an», erzählte er. «Es lebt sich gut hier.» Was ihm fehle: selber einkaufen und kochen, Gleitschirmfliegen und die Berge.