Von: Björn Jahner | 27.03.22

PHUKET: Dass es Thailands Tourismusplanern nicht an cleveren Ideen fehlt, das stellt die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) mit der frisch erschienenen „Phuket Edition“ des Brettspielklassikers Monopoly unter Beweis. Die Sonderedition soll natürlich nicht nur Brettspielfans und -sammler auf den Plan bringen, sondern auch den Tourismus auf der „Perle der Andamanensee“ ankurbeln.

Die Phuket-Sonderedition entstand in Zusammenarbeit zwischen der TAT und dem Monopoly-Lizenznehmer Winning Move UK und kann auch für Immobilienkäufer auf Phuket interessant sein: Anders als in der allseits bekannten Standardversion aus ferner Kindheit, sind die Straßennamen in der Regionalausgabe Phuket nicht fiktiv. Die Spielfelder umfassen die die besten und die schlechtesten Lagen der Inselprovinz sowie natürlich auch bekannte Touristenattraktionen Phukets, darunter Kata Beach, Naka Market, Phuket Town und Coral Island. Die Schlossallee, die teuerste Straße im klassischen Monopoly, wird in der Phuket-Edition zum Promthep Cape.

Fernweh statt Profitgier

Beim Spielprinzip ist alles beim Alten: Derjenige, der die meisten Grundstücke und Immobilien besitzt, beendet als reicher Gewinner das Spiel, während ein Mitspieler nach dem anderen verarmt und ausscheidet. Diese Parallelen zur ökonomischen Realität machen das Spiel heute so aktuell wie lange nicht, auch wenn die „Phuket Edition“ bei Thailandfans in erster Linie für Fernweh statt Profitgier sorgt.

Stolz der Inselprovinz

So heißt es in der Pressemitteilung zur Markteinführung des Spiels der Marketingabteilung der Inselprovinz PR Phuket: „Es ist der Stolz der Provinz, der die Schönheit der wichtigen touristischen Attraktionen für die Augen der Menschen auf der ganzen Welt widerspiegelt und dazu beiträgt, die Wirtschaft des Landes voranzutreiben und den Tourismus zu unterstützen, um wieder aktiv zu werden.“

Bei der Monopoly-Sonderedition wird statt auf dem bekannt fiktiven Grund auf populären Touristenattraktionen Phukets gespielt – von der Sarasin Bridge über Kata Beach, Promthep Cape bis zum Central Phuket.

Phuket Monopoly ist ab dem 28. März 2022 auf Phuket in folgenden Shops und Lokalitäten erhältlich: What the Box, Phuket Card, D6 Wargame, BCIS International School, The British International School Phuket, Utopia, The Nai Harn, COMO Point Yamu, Blue Tree Phuket und Carnival Magic. Weitere Informationen unter www.facebook.com/phuketmonopoly.