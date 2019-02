Von: Björn Jahner | 10.02.19

PATTAYA: Die für Verkehrsplanung zuständigen Behörden der Stadtverwaltung haben damit begonnen, eine Durchführbarkeitsstudie zur Errichtung eines Stadt- oder Straßenbahnsystems in Pattaya zu erarbeiten.

Unterstützung erhalten sie von Sumet Piriyawat von der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der Burapa University und Projektberater der Mass Rapid Transit Authority of Thailand. Mit der Studie sollen die Kosten, Stre­ckenführung, Umweltauswirkungen und betrieblichen Aspekte in Erfahrung gebracht werden. Je nach Plan ist eine Schleife zwischen Nord- und Süd-Pattaya auf der Beach Road und Second Road vorgesehen oder nur eine einzige Spur auf einer der beiden Straßen. Bereits im Juni letzten Jahres ließen Forscher der Thammasat University elektrische, gummibereifte Straßenbahnen auf vier Stre­cken zwischen Naklua und Jomtien zu Testzwecken verkehren. Mit öffentlichen Anhörungen soll in den nächsten Monaten über den Fortschritt und die Ergebnisse der Studie informiert werden.