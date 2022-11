BANGKOK: In Thonburi – auf der „anderen“ Flussseite – können noch bis zum 31. Dezember 2022 atemberaubende Projektionsmapping-Kunstwerke in buddhistischen Tempeln bewundert werden.

Wer sich für Kunst und Kultur sowie für abgefahrene Fotoaufnahmen interessiert, der hat mit dem Festival „Unfolding Bangkok“ jetzt definitiv einen Grund, mal den Chao-Phraya-Fluss nach Thonburi zu überqueren, wo es viele Bangkoker ansonsten höchstens mal für einen Besuch im Konsumtempel Iconsiam hinzieht.

Aber das wird sich in diesen festlichen Monaten wahrscheinlich ändern! Die staatliche Agentur für Kreativwirtschaft (CEA) hat sich mit Urban Ally und jungen kreativen Köpfen zusammengetan, um acht längst vergessene Tempel in Thonburi ins Rampenlicht zu rücken, und zwar in Form von farbenfrohen digitalen Projektionen in und außerhalb der einzelnen Tempelanlagen im Rahmen des Festivals „Unfolding Bangkok“.

Die Partnerschaft zwischen Religion und Technologie war noch nie so cool wie heute.

Hier ist der Zeitplan der Ausstellung:

12. bis 20. November

Wat Intharam

Wat Chantharam

Wat Ratchakrue

10. bis 18. Dezember

Wat Phummarin

Wat Dusidaram

24. bis 31. Dezember

Wat Phrayasiri Aisawan

Wat Suan Sawan

Wat Karuehabordee

Die Shows finden zumeist von 16.00 bis 21.00 Uhr statt und sind alle kostenlos. Da sie in Tempeln stattfinden, ist angemessene Kleidung erforderlich. Mehr erfahren Sie auf Facebook unter dem Hashtag #unfoldingbangkok und Urban Ally.