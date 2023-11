PATTAYA: Am kommenden Freitag und Samstag (10.–11. November 2023) richtet die Stadt Pattaya das erste internationale Jazz-Festival der Touristenmetropole am Pattaya Beach in Pattaya Klang aus. Als Headliner haben die Organisatoren den berühmten US-amerikanischen Sopransaxophonisten Kenny G gewonnen.

Die Besucher dürfen sich auf zwei Konterabende mit bekannten thailändischen und internationalen Jazz-Größen freuen, umsonst und draußen auf dem Pattaya Beach!

Freitag, 10. November 2023

16.00 Uhr: Eröffnung der großen Marktmeile mit Speisen und Getränken

Eröffnung der großen Marktmeile mit Speisen und Getränken 16.00 Uhr: Konzert mit Patter Trio

Konzert mit Patter Trio 17.30 Uhr: Konzert mit Red Note

Konzert mit Red Note 18.30 Uhr: Offizielle Festivaleröffnungszeremonie

Offizielle Festivaleröffnungszeremonie 19.00 Uhr: Konzert mit Pae Sax, Natt Buntita, Jira, Pamai & Duck Club

Konzert mit Pae Sax, Natt Buntita, Jira, Pamai & Duck Club 20.15 Uhr: Konzert mit ETC

Konzert mit ETC 21.30 Uhr: Konzert mit Nop Ponchamni & The Groovetomix Band

Konzert mit Nop Ponchamni & The Groovetomix Band 23.00 Uhr: Ende

Samstag, 11. November 2023

16.00 Uhr: Eröffnung der großen Marktmeile mit Speisen und Getränken

Eröffnung der großen Marktmeile mit Speisen und Getränken 17.00 Uhr: Konzert mit Neighbor Vee Orleans

Konzert mit Neighbor Vee Orleans 18.45 Uhr: Konzert mit Infinity vs. Tami Jones Andrews & Wannayot Mitranon

Konzert mit Infinity vs. Tami Jones Andrews & Wannayot Mitranon 20.00 Uhr: Konzert mit The Firefly Fellowship

Konzert mit The Firefly Fellowship 21.15 Uhr: Kenny G

Kenny G 23.00 Uhr: Ende

Abgerundet wird das Jazzfestival mit einer großen Marktmeile mit vielen Street-Food-Ständen auf der Strandpromenade an der Pattaya Beach Road. Weitere Informationen erteilt das Pattaya Contact Center 1337.