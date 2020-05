PATTAYA/BANG SARAY: Nicht nur im Stadtgebiet von Pattaya, auch im Umfeld der Touristenmetropole werden von Privatpersonen Hilfsaktionen für Menschen in Not organisiert, die durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens der Notstandsgesetzgebung zur Eindämmung der Corona-Krise keine Möglichkeit haben, ein Einkommen zu erzielen.

Dank Hilfe der Gemeinde konnte die letzte Aktion sehr effizient und professionell umgesetzt werden.

So auch in Bang Saray, wo der Schweizer Sacha Bürgi, Geschäftsführer der iControl Project Co., Ltd., mit Unterstützung weiterer Residenten und Einheimischen regelmäßig ein bis zweimal pro Woche kostenlose Lebensmittelverteilungen an Bedürftige organisiert. Zuletzt am vergangenen Sonntag, wo die Hilfsaktion erstmals von den Behörden unterstützt wurde, wie Sacha Bürgi der Redaktion berichtet. „Da die Provinzverwaltung Chonburi neue Auflagen zum Durchführen solcher Aktionen aufgestellt hat, beauftragte ich meine Mitarbeiter, mit den Behörden aufzunehmen, damit wir ohne Probleme eine weitere Spendenaktion durchführen können“, erzählt Bürgi. „Wir hatten wirklich großes Glück und hatten einen sehr guten Draht zu den Verantwortlichen hier bei uns vor Ort in Bang Saray. Diese Leute sind einfach genial und absolut unbürokratisch, sowas habe ich in Thailand bisher noch nie erlebt!“

Personen, die nicht zum Tempel kommen konnten, wurden die Notpakete von freiwilligen Helfern der Behörden nach Hause geliefert.

Unbürokratisch und effizient

Bürgi führt fort, dass die Gemeinde kurzerhand alle Hebel in Bewegung setzte, damit die Aktion stattfinden konnte: „Den Antrag zur Bewilligung haben sie gleich selbst eingereicht und bearbeitet. Mit dem Wat Bang Saray Kongkharam (Wat Luang Pho Thong Yu) im Zentrum von Bang Saray wurde uns außerdem eine geeignete Lokalität für die Lebensmittelverteilung zur Verfügung gestellt, sowie auch Ordner und sechs Polizisten, dafür sorgten, dass alle Schutzmaßnahmen wie Fiebermessen, Desinfizieren der Hände und ‚social distancing‘ eingehalten wurden.“

Faire Verteilung durch Gutscheine

Um sicherzustellen, dass auch wirklich alle Bedürftigen ein Notpaket erhalten, händigte ihnen die Gemeinde im Vorfeld persönlich jeweils einen Gutschein aus, der sie zur Abholung der Lebensmittel berechtigte. Personen, die am Ausgabetag verhindert waren, erhielten im Anschluss an die Veranstaltung die Lebensmittel von freiwilligen Helfern sogar nach Hause geliefert. „Es war eine super Aktion. Ich kann nur allen Personen empfehlen, die ähnliche Hilfsaktionen planen, sich mit der Behörde vor Ort in Verbindung zu setzten, damit alles reibungslos und höchst effizient umgesetzt werden kann“, rät Bürgi.