Von: Björn Jahner | 12.07.20

PATTAYA: Wer an Verspannungen leidet oder einfach mal den Stress und Alltag hinter sich lassen möchte, für den ist die German Health Massage in der Soi 33 in Naklua die richtige Adresse.

Das Angebot umfasst verschiedene Gesundheitsmassagen, u.a. Fuß-, Rücken-, Nacken- und Aromaölmassagen, die Verspannungen effektiv lösen sowie dabei helfen können, Beweglichkeit zurückzuerlangen und das Wohlbefinden zu steigern. Angeboten werden auch Lymphdrainage, Fußpflege und Rezeptbehandlungen. Im angeschlossenen Shop sind mehr als 90 asiatische Naturheilmittel in bester Qualität und zu erheblich günstigeren Preisen als in Europa erhältlich, z.B. Noni, EM, Aloe Vera, Ginseng, Spirulina, Gingko sowie Balm und Öle. German Health Massage befindet sich in der Naklua Road Soi 33 (hinter Restaurant „Bei Gerhard“). Kontakt, Tel.: 038-425.299, 098-368.6592.