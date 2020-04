Produktionsverlagerung

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 20.04.20

THAILAND: Der britische Motorradhersteller Triumph wird künftig die meisten seiner Modelle in Thailand herstellen.

„Made in Great Britain“ gilt nur noch für Modelle, die das Label TFC (Triumph Factory Custom) tragen sowie für verschiedene Sondermodelle. Alle anderen Motorräder werden am Standort Chonburi gefertigt. Triumph baut jährlich rund 65.000 Motorräder. Gut 60.000 davon werden in Thailand im Zwei-Schicht-Betrieb gefertigt. Als Ausgleich soll der Bereich Forschung/Entwicklung in England gestärkt werden.