Von: Björn Jahner | 24.07.23

NAKHON SI THAMMARAT: Das Verwaltungsgericht von Nakhon Si Thammarat hat in einem wegweisenden Urteil das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) angewiesen, den wilden Elefanten namens „Phlai Chao Nga“ innerhalb der nächsten 15 Tage einzufangen und umzusiedeln.

Die Entscheidung des Gerichts kam, nachdem der Elefant den Tai-Rom-Yen-Nationalpark verlassen und die Ernten der Anwohner im Bezirk Nop Phi Tham in Nakhon Si Thammarat beschädigt hatte.

Das Urteil wurde am vergangenen Freitag (21. Juli 2023) verlesen und beinhaltet die klare Anweisung an den Generaldirektor des DNP, die Umsiedlung des Elefanten in das Khlong Saeng Wildlife Sanctuary in Surat Thani innerhalb von 15 Tagen zu vollziehen und regelmäßig über den Fortschritt zu berichten.

Die Klage wurde von einem Dorfbewohner namens Saksit Aoysawat eingereicht, nachdem Phlai Chao Nga im Januar 2022 auf der Suche nach Nahrung in das Dorf im Tambon Krung Ching gewandert war.

In der Klage wurde angeführt, dass der DNP einige Maßnahmen ergriffen habe, um den Elefanten daran zu hindern, den Wald zu verlassen, aber diese seien erfolglos geblieben.

Zuvor hatte das DNP seine Beamten im Protected Area Regional Office 5 (Nakhon Si Thammarat) angewiesen, den Elefanten einzufangen und in den Park umzusiedeln, was jedoch bisher noch nicht geschehen ist.

Obwohl Phlai Chao Nga bisher niemanden verletzt hat, hat er beträchtliche Schäden auf dem Ackerland der Anwohner verursacht und könnte in Zukunft eine Gefahr für die Dorfgemeinschaft darstellen, so die Besorgnis der Dorfbewohner.

Etwa 25 Zeugen, deren Ackerland durch den Elefanten beschädigt wurde, sowie Vertreter des Parks wurden als Zeugen geladen.

Das Gericht gab daraufhin die klare Anweisung, den Elefanten innerhalb von 15 Tagen ab Samstag einzufangen. Zudem wurde das DNP angewiesen, den Elefanten in das Khlong Saeng Wildlife Sanctuary in Surat Thani umzusiedeln, anstatt in das Khlong Nga Wildlife Sanctuary im Tai Rom Yen National Park, da viele Dorfbewohner befürchteten, dass letzteres zu nahe an ihrem Dorf liegt.

Das Schutzgebiet in Surat Thani wurde als die bessere Wahl angesehen, da es vom Kabinett im vergangenen Jahr als Umsiedlungsgebiet für gefährliche wilde Elefanten ausgewiesen wurde, so das Elefantenschutz- und -managementkomitee.