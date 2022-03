Von: Björn Jahner | 24.03.22

CHACHOENGSAO: Ein aggressiver Elefant, dessen unberechenbares Verhalten die Dorfbewohner in der Provinz Prachin Buri verärgert hatte, wurde nach umfangreichen Planungen eingefangen und am Dienstagmorgen erfolgreich in ein Wildtierschutzgebiet in der Provinz Chachoengsao im Osten des Landes transportiert, informierte ein Parkbeamter am Mittwoch die Presse.

Pithak Intharasorn, Direktor der Abteilung für den Schutz von Wildtieren des in Sriracha ansässigen 2nd Conservation Area Management Office, sagte, dass der Abtransport des aggressiven Elefantenbullen mit dem Spitznamen „Zehn-Rad-LKW“ 11 Stunden gedauert habe. An der Aktion waren Beamte der Wildtierbehörde von Prachin Buri, örtliche Freiwillige und lokale Verwaltungsbeamte beteiligt.

Die Aktion wurde geplant, nachdem die Beamten Beschwerden von Dorfbewohnern erhalten hatten, dass der Elefant umherstreife und ihr Ackerland beschädige.

Die Beamten trafen sich am Montag um 10.30 Uhr und planten den Einsatz. Zuvor hatten sie eine Falle für den Transport des Elefanten auf einem Lastwagen vorbereitet.

Um 13.00 Uhr probten sie den Einsatz und fuhren um 14.00 Uhr zu dem Ort im Tambon Khao Mai Kaew im Bezirk Krabin Buri in Prachin Buri. Dort wurde der abtrünnige Elefant gefangen und in das Wildtierschutzgebiet in Chachoengsao gebracht

Khun Pithak sagte, dass ein Beamter gegen 18.00 Uhr einen Beruhigungspfeil auf den Elefanten abfeuerte und das Team ihm ein GPS-Halsband anlegte und einen Mikrochip zur späteren Identifizierung einpflanzte.

Die Beamten entnahmen auch eine Bluprobe von dem Tier, um ihn auf eine Viruserkrankung zu untersuchen. Damit verhindert wird, dass der Elefant unter dem Einfluss des Beruhigungsmittels ins Koma fällt, verabreichten sie ihm 100 ml Vitamin E und Selen.

Um 23.44 Uhr gelang es den Beamten, den Elefanten auf den Lkw zu ziehen, und sie brachten ihn zum Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary in Tambon Klong Taphrao im Bezirk Tha Takiab von Chachoengsao.

Am Zielort angekommen, wurde der Elefant am Dienstag um 4.01 Uhr freigelassen. Ein Tierarzt verabreichte dem Elefanten um 04.33 Uhr eine Spritze, damit die Wirkung des Beruhigungsmittels nachließ. Der Elefant war in der Lage, den Lastwagen zu verlassen und verschwand gegen 04.46 Uhr im Wald, fügte Khun Pithak hinzu.