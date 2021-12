Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.21

Ein Leser berichtete über Probleme, die sich aus dem Update der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts ergeben:

ELEFAND – die deutsche Krisenvorsoge online. Die Optik stammt noch aus den Gründerjahren des Internet. Nun gab es ein Update, mit dem natürlich alle alten, vorhandenen Daten nicht übernommen wurden. Wer versucht, seine alten Daten zu löschen, gerät schnell an die Grenze des Machbaren, denn man kann sich im System gar nicht mehr einloggen. Ein neues Konto anlegen ist ebenfalls nicht möglich, weil ja – logischerweise – die E-Mail-Adresse bereits im System hinterlegt ist – und so beißt sich die Katze in den Schwanz. Mit der neuen deutschen Außenministerin wird das sicher alles besser (hihi). Das Thema „Deutschland und Digitalisierung“ wird noch in die Geschichtsbücher eingehen. Die Website ist empfehlenswert: https://elefand.diplo.de/. Wer also noch keine Krise im Ausland hat, der bekommt sie hier mit Sicherheit!

Dan Unsel

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!