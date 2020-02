Probelauf auf neuer Mautautobahn

Von: Björn Jahner | 08.02.20

Zu testzwecken soll ein erster Abschnitt der neuen Autobahn zwischen Ayutthaya und Nakhon Ratchasima an Songkran für den Verkehr freigegeben werden: Foto: Department of Highways

THAILAND: Ein Teilabschnitt der neuen Mautautobahn, die Ayutthaya und Nakhon Ratchasima verbindet, soll nach Angaben des Highways Department während der Songkran-Feiertage zu Testzwe­cken geöffnet werden.

Der Abteilungsleiter des Straßenbauamtes Sarawut Songsiriwilai informierte in der „Bangkok Post“, dass zwar der Großteil der Bauarbeiten im Bereicht Lam Ta Klong bereits abgeschlossen ist, aber noch Sicherheitsrisiken bestehen würden, die einer erneuten Überprüfung bedürfen, bevor der Abschnitt an Songkran für den Verkehr probeweise geöffnet wird. Die neue Autobahn Bang Pa-in (Ayutthaya)-Nakhon Ratchasima ist bereits zu 82 Prozent fertiggestellt und soll im Jahr 2022 komplett in Betrieb genommen werden.

Sie beginnt am Autobahnkreuz Bang Pa-in, wo der Highway Nr. 9 (Bangkoks östliche Ringstraße) auf den Highway Nr. 1 (Phahon Yothin Road) in Ayutthaya trifft. Sie verläuft parallel zum Phahon Yothin Highway sowie zum Highway Nr. 2 (Mittraphap Highway) und endet an der Umgehungsstraße von Nakhon Ratchasima im Distrikt Muang. Die Mautgebühren werden sich nach der zurückgelegten Strecke richten.