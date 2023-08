Von: Björn Jahner | 13.08.23

BANGKOK: Die Pink Line, die Nonthaburi mit dem Bezirk Min Buri im Osten Bangkoks verbindet, wird ab Dienstag (15. August 2023) mit Probefahrten beginnen, bevor die Strecke im nächsten Monat für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

Ein Sprecher der Mass Rapid Transit Authority (MRTA) sagte, dass der Bau der Einschienenbahn mit 30 Stationen zwischen der Khae Rai-Kreuzung in Nonthaburi im Norden Bangkoks und Min Buri zu fast 100 Prozent abgeschlossen sei.

Er führte fort, dass die Probefahrten am Dienstag beginnen und der Konzessionär, die Northern Bangkok Monorail Co Ltd, von September bis Oktober kostenlose öffentliche Testfahrten durchführen wird. Die Strecke soll ab November offiziell in Betrieb genommen werden, so die Quelle weiter.

Aus einem Ende Juli bei der MRTA eingereichten Bericht ging hervor, dass die öffentlichen Arbeiten an der Pink Line zu 97,35 Prozent, die Installation des elektrischen Systems zu 97,74 Prozent und der Gesamtfortschritt zu 97,54 Prozent abgeschlossen waren.

Die Pink Line verfügt über 30 Stationen sowie ein Depot und einen Park-and-Ride-Parkplatz an ihrem Terminal in Min Buri. Sie wird vier Anschlusspunkte zu anderen Zugverbindungen haben, und zwar: